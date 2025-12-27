Frana nella notte a Pisogne: travolto un paramassi, verifiche in corso
Una frana si è verificata intorno alla mezzanotte in località Sonvico Inferiore, frazione collinare del comune di Pisogne, lungo la strada che conduce verso la Val Palot.
Secondo le prime informazioni, nessuna persona è rimasta coinvolta, ma il fronte di materiale franato è risultato consistente. Lo smottamento ha inoltre travolto una barriera paramassi, rendendo necessarie verifiche approfondite.
Le verifiche
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Darfo, supportati da due unità cinofile provenienti da Gorizia e Pavia, due piloti di droni, quattro unità SAF (Speleo Alpino Fluviali), i Carabinieri e la Protezione Civile. Il funzionario è in posto per coordinare le operazioni di controllo e messa in sicurezza tuttora in corso. Secondo quanto si apprende, i controlli proseguiranno per tutta la mattinata, proprio a causa del cedimento del paramassi e della necessità di escludere ulteriori rischi.
La situazione resta monitorata, in attesa di aggiornamenti.
