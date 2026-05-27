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Piscine di Mompiano e Lamarmora, riaprono i lidi estivi della città

La stagione al via sabato 30 maggio e fino a domenica 30 agosto: previsti anche corsi e camp sportivi per i più piccoli
Il lido di Lamarmora - © www.giornaledibrescia.it
Il lido di Lamarmora - © www.giornaledibrescia.it

Riaprono i lidi estivi delle piscine di Mompiano e Lamarmora: da sabato 30 maggio fino a domenica 30 agosto il lido a Mompiano sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 19, e il sabato e la domenica, dalle 9 alle 19.

Il centro natatorio di Lamarmora, invece, sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 19, e la domenica, dalle 9 alle 19, a partire da sabato 6 giugno fino a domenica 30 agosto.

I servizi

I centri natatori offriranno un servizio bar con chioschi esterni, un servizio di affitto degli ombrelloni e dei lettini e la possibilità di effettuare nuoto libero sia nelle piscine interne che esterne. Proseguirà inoltre l’offerta dei corsi all’interno delle strutture, sia di scuola nuoto sia di fitness, dedicata alle diverse fasce d’età.

Anche quest’anno – nei mesi di giugno, luglio e agosto – saranno attivi gli Sport Camp estivi «Baby Camp» (da 3 a 6 anni) e «Alla grande!» (da 6 a 14 anni), con proposte pensate per bambini e ragazzi: attività sportive, giochi di gruppo e momenti educativi in un contesto attento alla sicurezza e alla crescita personale. Le iscrizioni sono già aperte ed è possibile prenotare, nelle segreterie, le singole settimane desiderate.

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