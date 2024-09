In coda all'alba fuori dalla piscina di Mompiano per iscriversi ai corsi

Fuori è ancora buio ma l’ingresso della piscina di Mompiano è già gremito. Sono tantissime le persone che si sono svegliate prima dell’alba stamattina per riuscire a iscriversi nella prima giornata disponibile alla stagione 2024-25 dei corsi di nuoto che inizierà il 23 settembre. Molti sono genitori che vogliono procedere alle iscrizioni dei figli.

La coda in via dello Stadio ha cominciato a formarsi alle 5 del mattino. Spiega esasperato chi è in coda: «Non è possibile iscriversi online. Quello di mettersi in fila alle cinque del mattino è un consiglio che viene dato dagli addetti alle iscrizioni della piscina quando telefoni per chiedere informazioni. La scena si ripete così ogni anno».

C’è chi racconta che l’anno scorso ha atteso cinque ore per poi sentirsi dire che non c’era più posto. Dicono altri: «Non solo siamo in coda da ore, ma ci sono anche 40 gradi all’interno. Non è un’organizzazione questa, è vergognoso e dopo ore nessuno sta gestendo la situazione».

Alle 9 la coda non è ancora smaltita e qualcuno, rassegnato, inizia ad andarsene. «C’è gente che può chiamare qualcuno a sostituirlo in coda ma io e mio marito lavoriamo e non ci sono i nonni, non posso arrivare tardi al lavoro per l’abbonamento in piscina. Rinuncio».

Le reazioni politiche

«La stagione della tragicomica gestione delle piscine comunali della giunta Castelletti sembra non concludersi nemmeno con l’arrivo dell’autunno, visti i disagi che i cittadini bresciani devono subire per poter iscrivere i figli ai corsi di nuoto», dichiara la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Mariachiara Fornasari. «Scene da terzo mondo fuori dalla piscina di Mompiano. Dopo la ritardata apertura del lido estivo di Lamarmora, la denuncia dello stato degli spogliatoi del centro San Filippo, questa è la ciliegina sulla torta», conclude la consigliera comunale.