Piscina di Idro, per il suo acquisto la Comunità ci mette 1,8 milioni

La piscina di Idro sarà acquistata dalla Comunità montana di Valle Sabbia. L’Assemblea dell’ente ha deliberato l’acquisizione del centro natatorio «Narciso», mettendo a disposizione le risorse necessarie per un’operazione da circa un milione e 800mila euro. Una decisione che segna un passaggio decisivo per il futuro dell’unico impianto natatorio della valle.
«I fondi sono stati stanziati, condizione per arrivare all’atto di vendita. Mancano solo alcuni passaggi autorizzativi necessari per poi andare davanti al notaio – spiega il presidente Giovanmaria Flocchini –. Se potessimo lo faremmo anche subito, probabilmente ci riusciremo alla fine del mese prossimo». L’acquisto non è dunque ancora perfezionato, ma la volontà politica, già espressa all’unanimità dai sindaci valsabbini, si è tradotta in una deliberazione e nella copertura finanziaria. La vicenda era cominciata quando i proprietari avevano manifestato l’intenzione di vendere la struttura, facendo temere per la continuità di un servizio utilizzato da ragazzi, famiglie, sportivi e persone impegnate in percorsi di riabilitazione.
La campagna
Intanto prosegue «La Valle che nuota», la campagna lanciata per coinvolgere cittadini, imprese e altri enti nell’operazione. Le donazioni confluiscono nel Fondo Territoriale per la Valle Sabbia della Fondazione della Comunità Bresciana. «Alcuni imprenditori si sono già fatti avanti promettendo il loro interessamento – aggiunge Flocchini –. Un sostegno che va letto nel segno della condivisione, per dare maggior valore all'operazione, se condivisa col territorio». Non si tratta quindi soltanto di raccogliere denaro per comprare la piscina. «Se in questo modo si libereranno delle risorse, non andranno certo sprecate, ma utilizzate in miglioramenti dell’impianto, oppure in altri settori: penso al sociale, alle ciclopedonali, ad altri servizi di cui necessita il territorio».
La gestione
Resta poi da affrontare il capitolo della gestione per la quale la Comunità montana dovrà predisporre un bando. Qualche manifestazione d'interesse è già arrivata.