Incendio questo pomeriggio poco dopo le 16 alla pizzeria «La Perla» a Pilzone, frazione di Iseo. A prendere fuoco sarebbe stata la parte superiore della canna fumaria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con alcune camionette. Presente anche un'ambulanza, ma non si è registrato nessun ferito. La situazione è ora sotto controllo.
Pilzone, a fuoco la canna fumaria di una pizzeria
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e un ambulanza: nessun ferito, la situazione ora è sotto controllo
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