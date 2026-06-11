Pier Silvio Berlusconi coinvolto in un incidente stradale: ferite lievi

L’impatto sarebbe stato molto violento, ma fortunatamente airbag e cinture di sicurezza hanno evitato conseguenze rilevanti

11 giugno 2026 1 ' di lettura

Pier Silvio Berlusconi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Pier Silvio Berlusconiincidente stradale Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...