Pier Silvio Berlusconi coinvolto in un incidente stradale: ferite lievi

Paura nella serata di ieri per Pier Silvio Berlusconi, rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo una giornata di lavoro. Nonostante la violenza dell'impatto, l'amministratore delegato di Mediaset avrebbe riportato soltanto lievi ferite e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.
L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 lungo la strada provinciale tra Villasanta e Arcore. Berlusconi era alla guida della propria auto e procedeva in coda quando una vettura proveniente dalla corsia opposta avrebbe perso il controllo durante un'accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario.
Lo scontro, di fatto frontale, ha provocato gravi danni alla parte anteriore del veicolo, con l'attivazione di tutti gli airbag. Nonostante la dinamica, Berlusconi è riuscito a uscire dall'auto senza conseguenze rilevanti, grazie anche all'utilizzo della cintura di sicurezza e ai sistemi di protezione del mezzo.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno sottoposto agli accertamenti sanitari del caso. Le ferite riportate sarebbero comunque lievi. L'incidente non comporterà modifiche agli impegni già previsti per oggi. In serata Berlusconi dovrebbe infatti partecipare alla commemorazione per il terzo anniversario della scomparsa del padre, Silvio Berlusconi, in programma nella sede di Mediaset con i collaboratori del gruppo.