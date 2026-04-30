Picchiano un 20enne con un monopattino elettrico, denunciati tre giovani
È successo a Carpenedolo, al culmine di una lita scoppiata per futili motivi. Per la vittima 30 giorni di prognosi
Un monopattino elettrico
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