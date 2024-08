Piazza della Pace a Collebeato è pronta: inaugurazione il 6 ottobre

Dopo due anni di lavori Collebeato ha una nuova piazza nel cuore del paese, a due passi dal Municipio. Si sta concludendo proprio in questi giorni l’intervento di riqualificazione finanziato con gli oneri di urbanizzazione relativi al piano attuativo del comparto 6.

Cosa si è fatto

Costruite nuove abitazioni nell’area che ospitava il vecchio campo da calcio; alla nuova piazza sono stati creati anche degli spazi verdi dotati di collegamenti pedonali. L’operazione è consistita anche nell’ampliamento del magazzino e nella sistemazione del deposito, nella riqualificazione della sala consiliare con la realizzazione di una nuova scala e di un ascensore e nella tinteggiatura del Municipio e dei locali adiacenti per una spesa complessiva di circa 800.000 euro.

Tutto è pronto, quindi, per l’inaugurazione dei nuovi spazi pubblici fissata per domenica 6 ottobre.

«Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alla festa - afferma il sindaco Angelo Mazzolini -. Il programma della giornata permetterà di dare spazio e visibilità a tutte le associazioni di Collebeato: sarà un momento di festa dove le associazioni si potranno presentare e invitare nuove persone disponibili a offrire tempo e competenze per la comunità».

La nuova piazza è il risultato di un progetto di rigenerazione urbana frutto di una riflessione iniziata nei primi anni 2000, che ha coinvolto nella sua progettazione diversi sindaci e Giunte.

«Ora si raggiunge l’obiettivo comune di restituire alla comunità spazi nuovi, riqualificati, funzionali e fruibili in una zona centrale del paese - aggiunge il primo cittadino -. Per l’intitolazione della nuova piazza abbiamo pensato a un ideale rilevante, vista anche la situazione nel mondo, per la comunità internazionale così come per Collebeato, per le persone che lo abitano e lo vivono: la intitoleremo piazza della Pace, un nome che abbiamo scelto nell’ambito di un percorso partecipato insieme ai ragazzi e le ragazze del Consiglio comunale dei giovani e alle associazioni».

Durante la cerimonia del 6 ottobre verrà inaugurata anche la nuova sede del Punto bimbo solidale, il servizio, che quest’anno compie 10 anni attraverso il quale si mette in vendita a basso prezzo tutto l’occorrente per l’infanzia, usato e in buono stato, in modo da andare incontro a chi è in difficoltà.