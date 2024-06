A Collebeato torna la Festa delle pesche

È tornato quel periodo dell’anno in cui i campi di Collebeato iniziano a essere costellati da uno dei frutti dell’estate per eccellenza: le pesche. Nel 2024 la «Festa dei pérsech» organizzata dalla Pro loco compie 39 anni ed è in programma dal 10 al 21 luglio. Con oltre 100 volontari, tra cui molti giovani, l’appuntamento più atteso dai collebeatesi prenderà il via alle 18.30 di mercoledì 10 dal centro sportivo con la gara ciclistica «3° trofeo Pro loco Collebeato», che vedrà coinvolti oltre 200 giovanissimi.

Seguiranno l’11 luglio alle 20.45 il concerto del Cam a Palazzo Martinengo, il giorno successivo il Palio delle contrade in oratorio e sabato 13 la «Camminata sotto le stelle» da piazza Italia verso Santo Stefano. Domenica 14 ci sarà il classico preludio con la benedizione del cesto delle pesche in chiesa e il concerto delle 20.30 a Palazzo Martinengo.

Il clou

Poi la festa diventerà itinerante e farà tappa con musica e stand gastronomico nelle contrade: lunedì 15 a Villa di Sotto, martedì 16 alla Contrada del Mella, mercoledì 17 a Villa di Sopra. Qualora il meteo promettesse pioggia, le serate saranno spostate al centro La Porta del parco. Ed è proprio qui, al centro civico sportivo ancora oggi conosciuto dai più come ex Cembre, che da giovedì 18 a domenica 21 andrà in scena stabilmente la sagra (si scenderà in paese solo la domenica per la tradizionale gara della miglior pesca alle 10 a Palazzo Martinengo e per la gara del miglior dolce alla pesca alle 16 all'Auser).

La presentazione della Festa delle pesche - © www.giornaledibrescia.it

Al contrario degli anni passati, non verrà più proposto il ballo liscio in favore della musica contemporanea ma apprezzabile un po’ da tutti come quella dei Frenzy (giovedì 18 alle 21), dei Completamente Nucleari, tribute band dei Pinguini Tattici Nucleari che si esibirà venerdì 19 alle 21 e degli Sugar Boom con cover di Zucchero (domenica 21 alle 21).

Lo spirito

Sabato dalle 21 all’1 una serata pensata per i più giovani con dj Dader e Nicola Acerbis del Circus Beat Club. «La partecipazione di molti giovani, nei quali credo moltissimo, è una delle forze trainanti della festa», osserva il presidente della Pro loco, Damiano Raccagni.

«La voglia di ricordare la tradizione guardando al futuro e di stare insieme sono le due componenti principali della nostra festa», aggiunge il sindaco Angelo Mazzolini. Poiché il ponte sul Mella è chiuso per lavori, sarà possibile arrivare in paese solo dalla Pendolina: «In via Roma, di fianco al cimitero, è presente un ampio parcheggio gratuito - spiega il segretario della Pro loco, Corrado Ballini -: da qui è possibile approfittare del servizio di bus navetta che dal 18 al 21 conduce a Porta del parco».