«In piazza con noi» a Borgosatollo, tra palazzi e tradizione agricola

«In piazza con noi» torna con i sapori della tradizione, lo sviluppo delle attività agricole e la valorizzazione degli edifici storici nel cuore del territorio di Borgosatollo. La puntata di domenica sarà condotta da Marco Recalcati, Angela Scaramuzza e Giorgio Zanetti e come sempre sarà in diretta su Teletutto dalle 11 alle 12.30 e dalle 10 alle 11 anche su Radio Bresciasette. L’evento è stato promosso grazie al contributo della Provincia e della Fondazione Provincia Brescia Eventi. All’interno di questa cornice dalle sfumature gastronomiche, agricole ed artistiche, la sindaca Elisa Chiaf verrà, inoltre, omaggiata del catalogo della mostra Liberty da Domenico Pedroni, consigliere della Fondazione Provincia Brescia Eventi, che tratterà del programma dell’ente e dell’esposizione.
Due filoni
Borgosatollo presenterà i suoi fiori all’occhiello tra cui spiccano le aziende florovivaistiche e agricole, i palazzi che hanno fatto la storia del paese, ma anche le ricette della tradizione, il tutto condito dalle note musicali della banda locale e dalle esibizioni delle atlete di tessuti aerei. L’evento, infatti, si focalizzerà principalmente su due filoni: la valorizzazione dell’attività agricola con in evidenza la produzione di latte, la coltivazione dei campi, l’allevamento di vitelli e il vivaio. Non di meno, la nascita della Cer (Comunità energetica rinnovabile) di Borgosatollo.
Nel secondo filone troveremo i palazzi e le ville storiche borgosatollesi raccontate dall’esperto Sergio Comini. Focus sulle ricette: saranno premiati i vincitori del concorso «Una ricetta che parla di Borgosatollo...» con ingredienti che esalteranno i sapori del territorio. Le eccellenze culinarie saranno, inoltre, proposte su una ricca tavola di prodotti tipici.
Spazio anche alle realtà che fanno parte del volontariato locale, tra cui Protezione Civile, Avis, Alpini e Borgo Hub solidale; quest’ultima, nata nel 2009, si è trasferita da poco nell’ex asilo nido Il paperotto, nella frazione di Piffione, ed è attiva nella distribuzione di generi alimentari e vestiario alle famiglie indigenti.
Giovani e cultura
Nella puntata verranno evidenziati da sindaca e assessori i vari ambiti su cui sta operando l’Amministrazione comunale. In primis le riqualificazioni e gli interventi sull’asilo nido e sulla Cascina Modonesi e i lavori in essere sul municipio.
Per quanto riguarda l’assessorato alla Cultura, verranno annunciati gli appuntamenti culturali estivi e le attività rivolte ai giovani, con l’apertura della nuova aula studio e del nuovo spazio giovani.