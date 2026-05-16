«In piazza con noi» a Borgosatollo, tra palazzi e tradizione agricola

«In piazza con noi» torna con i sapori della tradizione, lo sviluppo delle attività agricole e la valorizzazione degli edifici storici nel cuore del territorio di Borgosatollo. La puntata di domenica sarà condotta da Marco Recalcati, Angela Scaramuzza e Giorgio Zanetti e come sempre sarà in diretta su Teletutto dalle 11 alle 12.30 e dalle 10 alle 11 anche su Radio Bresciasette. L’evento è stato promosso grazie al contributo della Provincia e della Fondazione Provincia Brescia Eventi. All’interno di questa cornice dalle sfumature gastronomiche, agricole ed artistiche, la sindaca Elisa Chiaf verrà, inoltre, omaggiata del catalogo della mostra Liberty da Domenico Pedroni, consigliere della Fondazione Provincia Brescia Eventi, che tratterà del programma dell’ente e dell’esposizione.

Due filoni Borgosatollo presenterà i suoi fiori all’occhiello tra cui spiccano le aziende florovivaistiche e agricole, i palazzi che hanno fatto la storia del paese, ma anche le ricette della tradizione, il tutto condito dalle note musicali della banda locale e dalle esibizioni delle atlete di tessuti aerei. L’evento, infatti, si focalizzerà principalmente su due filoni: la valorizzazione dell’attività agricola con in evidenza la produzione di latte, la coltivazione dei campi, l’allevamento di vitelli e il vivaio. Non di meno, la nascita della Cer (Comunità energetica rinnovabile) di Borgosatollo.