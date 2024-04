Piano carceri, il ministro Nordio conferma l’ampliamento di Verziano a Brescia

Sono circa 2.300 i nuovi posti «regolamentari» per i detenuti previsti dal piano per le carceri del ministro della giustizia Carlo Nordio, illustrato dal Guardasigilli con risposta scritta a una interrogazione parlamentare sull'emergenza carceri firmata da alcuni senatori lo scorso febbraio, tra i quali Barbara Floridia di M5s.

Due gli obiettivi perseguiti, quello di «cercare di contenere la problematica del sovraffollamento» e quello «di migliorare le condizioni di vivibilità dei ristretti e degli operatori penitenziari». La strada seguita è quella «della realizzazione di nuovi padiglioni in plessi penitenziari già esistenti e quella della manutenzione ordinaria e straordinaria delle sezioni già attive».

«Gli interventi conservativi - ha spiegato il ministro - hanno consentito di poter recuperare posti detentivi inagibili per problemi edili e impiantistici, in modo da tendere al raggiungimento della soglia fisiologica del 5% di posti indisponibili, quota percentuale legata all'espletamento dei normali cicli di manutenzione ordinaria dei fabbricati (cadenza ventennale)».

I nuovi posti

A Cagliari il 21 febbraio è stato approvato il collaudo del nuovo padiglione da 92 posti destinato al regime 41-bis presso la Casa circondariale. La consegna è avvenuta il 20 marzo 2024.

A Sulmona è in corso di completamento il collaudo, a cura del Mit, del padiglione da 200 posti della Casa di reclusione. Sotto la supervisione del Mit, è prevista la ripresa dei lavori di realizzazione del nuovo padiglione in costruzione presso la Casa di reclusione Milano Opera per 400 posti. Attesa per la fine dell'anno l'ultimazione del nuovo padiglione da 400 posti in costruzione presso la Casa circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso. Appena saranno riappaltati i relativi lavori, entro il 2025 dovrebbero essere terminati il nuovo padiglione da 200 posti dell'istituto di Bologna e il nuovo istituto da 250 posti di Forlì.

In fase d'ultimazione la progettazione definitiva del nuovo padiglione da 200 posti presso Milano Bollate. Sempre al fine di accrescere la capacità detentiva del sistema penitenziario, il 27 settembre 2022 è stata formalmente acquisita la ex scuola Riccardo Pitteri, collocata in adiacenza all'istituto penitenziario di Gorizia, destinata a ospitare la nuova caserma per la Polizia penitenziaria. «In un orizzonte temporale più ampio (che si ritiene poter circoscrivere nell'ambito di un quinquennio), si annovera l'intervento - ha proseguito Nordio - per la realizzazione del nuovo istituto di Pordenone, in località San Vito al Tagliamento (300 posti), nonché la ristrutturazione e ampliamento del carcere Brescia Verziano (nuovo padiglione da 220 posti)».

Edilizia

Per quanto concerne il Piano di edilizia penitenziaria, il Guardasigilli ha sottolineato che «risulta avviata e in corso di avanzamento la realizzazione di 8 nuovi padiglioni detentivi in aree libere disponibili 'intramoenia' presso complessi penitenziari già attivi, il cui finanziamento per 84 milioni di euro è stato inserito negli interventi complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato individuato in qualità di soggetto attuatore».

«Nel corso dell'ultimo biennio - ha rilevato il ministro, infine - è proseguita l'attività di collaborazione intrapresa con l'Agenzia del Demanio e il Ministero della Difesa per l'ulteriore potenziamento del patrimonio edilizio penitenziario, mediante l'acquisizione e riconversione in istituti penitenziari di alcuni complessi ex militari, caratterizzati da una configurazione di tipo modulare, che potevano essere convenientemente trasformati in istituti penitenziari a trattamento avanzato».