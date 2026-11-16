Da oltre vent’anni raccoglie il sostegno degli imprenditori di Lumezzane e della Valtrompia per finanziare cure, ricerca e attrezzature sanitarie. Ora Philantrophia porta questo impegno anche in carcere, donando uno strumento per la riabilitazione dei detenuti. Il presidente Pierangelo Guizzi racconta le ragioni della scelta.
Perché partecipate?
Sono consigliere della Fondazione della Comunità Bresciana e ho seguito dall’interno l’attenzione dedicata alle carceri. Ho condiviso questa sensibilità e mi sono sentito in dovere di coinvolgere la nostra realtà, acquistando uno dei tre strumenti necessari per la riabilitazione.
Philantrophia è una fondazione nuova?
È nuovo il nome e da quest’anno siamo autonomi, ma la nostra attività ha più di vent’anni. Prima eravamo il Fondo Guizzi, all’interno della Fondazione Le Rondini di Lumezzane. Siamo sempre gli stessi, sostenuti dal mondo imprenditoriale del territorio.
Quali interventi avete realizzato?
Abbiamo finanziato una palestra riabilitativa e l’acquisto di attrezzature all’avanguardia per la riabilitazione a Gardone. Abbiamo inoltre coordinato la raccolta per avviare la scuola di specializzazione in cure palliative dell’Università di Brescia, insieme a Fondazione Berlucchi, Sabaf, Copan e Fondazione Bonatti.
E sul fronte dell’Oncologia?
Abbiamo contribuito al sostegno di un posto da ricercatore all’UniBs con Fondazione Bonatti, Fondazione Berlucchi, Fondazione Beretta, Cembre, Fondazione Spedali Civili e risorse raccolte dal professor Berruti. Oltre a donare, abbiamo stimolato altri a partecipare.
Chi rende possibile questo?
La generosità delle imprese di Lumezzane e della Valtrompia. Voglio ringraziare con affetto e riconoscenza questi imprenditori: a ogni chiamata rispondono. È grazie a loro se possiamo continuare ad aiutare gli ospedali, la ricerca e le persone.