Petizione da 184 firme per un nuovo campo da cricket a Brescia

La commissione consiliare Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili si è riunita oggi per ascoltare il primo firmatario di una petizione che chiede un nuovo campo da cricket a Brescia.

In totale sono state raccolte 184 firme, verificate dagli uffici comunali, per spingere la Loggia a trovare un’area da dedicare a un impianto nella zona ovest della città, indicativamente tra via Milano e i quartieri Fiumicello e Primo maggio.

Per i firmatari un campo adeguato contribuirebbe a una «migliore crescita fisica e mentale, ma anche maggior integrazione sociale, perché sarebbe un punto di incontro per la comunità e la coesione dei cittadini»; e naturalmente consentirebbe ai giocatori di spostarsi dai parchi utilizzati solitamente per praticare il cricket, riuscendo così a limitare i rischi sia per loro stessi che per i frequentatori delle aree verdi.

Le reazioni

Tutti i consiglieri hanno confermato interesse in merito a un possibile progetto, ma alcune visioni sono comunque discordanti. Il centrodestra ha chiesto all’Amministrazione di trovare i soldi per la realizzazione di un impianto, mentre la maggioranza ha predicato calma, sottolineando la necessità di aprire un dialogo con tutti gli attori e di trovare i fondi per un investimento importante.

«Per creare un vero e proprio stadio con tutti i servizi serve un’area di 30.000 metri quadrati - spiega l’assessore allo Sport Alessandro Cantoni -: non è facile ottenere uno spazio così in città da destinare all’attività sportiva. Se anche dovessimo avere aree agricole a disposizione esistono vincoli molto stringenti per consumo di suolo. Vogliamo dare una mano anche alle società più piccole, quelle degli sport meno conosciuti: in questo senso sarebbe utile avere un confronto con i paesi a sud della nostra provincia, che hanno aree certamente più grandi».

Qualcosa in città però esiste già. «In via Gatti giocano a cricket - continua Cantoni -. Quello è lo spazio più adeguato, ma adesso è gestito da una società sportiva che fatica ad avere un rapporto con le altre squadre cittadine. Siamo in contatto anche con la Federazione nazionale per capire se in quell’area si può costruire un vero e proprio impianto: anche se non parliamo di stadio la spesa sarebbe quasi di 1 milione e mezzo di euro».