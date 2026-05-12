Pesca sul lago di Garda, il Wwf chiede più trasparenza e maggiori dati

Il Garda non è «un negozio di pesce». E la gestione del lago non può ridursi a una questione di immissioni e quantità da pescare. A poche settimane dall’insediamento ufficiale della nuova Consulta interregionale per la pesca sul Garda, il Wwf Bergamo-Brescia entra nel dibattito sul progetto «Biomassa del Garda» chiedendo più trasparenza e maggiori dati scientifici.

La Consulta, nata dal protocollo sottoscritto nel 2024 da Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Trento, riunisce istituzioni, pescatori professionali e sportivi, associazioni ambientaliste ed esperti con il compito di formulare proposte e pareri sulla gestione della pesca e sulla tutela del patrimonio ittico gardesano. Il progetto regionale punta a studiare la consistenza delle biomasse ittiche del lago e ad aggiornare le strategie di gestione della pesca.