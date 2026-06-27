Pertica Bassa, 27enne si ribalta col trattore: in elicottero in ospedale

Erano da poco passate le 10 di oggi, sabato 27 giugno, quando in località Forche, una zona montana particolarmente impervia nel territorio di Pertica Bassa, un 27enne è rimasto gravemente ferito dopo essersi ribaltato con il trattore che stava guidando.
L'allarme al Nue 112 è scattato immediatamente, facendo partire in pochi minuti la macchina dei soccorsi per il giovane, residente a Nozza di Vestone. Il 27enne è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino della Valle Sabbia e dall'elisoccorso di Brescia, fatto decollare dalla Centrale Operativa di Areu per consentire un intervento il più rapido possibile.
Sul posto sono stati attivati anche i Vigili del Fuoco, fatti rientrare poco dopo perché, nel frattempo, l'équipe medica aveva già preso in carico il ferito. Il 27enne è stato quindi elitrasportato in condizioni critiche all'ospedale Civile di Brescia in codice rosso. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato la frattura di un braccio, dell'anca e del bacino.
Sono comunque in corso gli accertamenti e i rilievi delle Forze dell'Ordine per chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente avvenuto sui monti del comune valsabbino.