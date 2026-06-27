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Pertica Bassa, 27enne si ribalta col trattore: in elicottero in ospedale

Il giovane si è ferito in località Forche, zona montana particolarmente impervia: si sarebbe fratturato braccio, anca e bacino
Erik Fanetti
Un trattore, foto rappresentativa
Un trattore, foto rappresentativa

Erano da poco passate le 10 di oggi, sabato 27 giugno, quando in località Forche, una zona montana particolarmente impervia nel territorio di Pertica Bassa, un 27enne è rimasto gravemente ferito dopo essersi ribaltato con il trattore che stava guidando.

L'allarme al Nue 112 è scattato immediatamente, facendo partire in pochi minuti la macchina dei soccorsi per il giovane, residente a Nozza di Vestone. Il 27enne è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino della Valle Sabbia e dall'elisoccorso di Brescia, fatto decollare dalla Centrale Operativa di Areu per consentire un intervento il più rapido possibile.

Sul posto sono stati attivati anche i Vigili del Fuoco, fatti rientrare poco dopo perché, nel frattempo, l'équipe medica aveva già preso in carico il ferito. Il 27enne è stato quindi elitrasportato in condizioni critiche all'ospedale Civile di Brescia in codice rosso. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato la frattura di un braccio, dell'anca e del bacino.

Sono comunque in corso gli accertamenti e i rilievi delle Forze dell'Ordine per chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente avvenuto sui monti del comune valsabbino.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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