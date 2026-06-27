Pertica Bassa, 27enne si ribalta col trattore: in elicottero in ospedale

Il giovane si è ferito in località Forche, zona montana particolarmente impervia: si sarebbe fratturato braccio, anca e bacino

Erik Fanetti 27 giugno 2026 1 ' di lettura

Un trattore, foto rappresentativa Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti trattore ribaltatoPertica Bassa Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...