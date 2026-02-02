Perquisizione straordinaria a Canton Mombello, sequestrati due telefoni

Due telefoni e 30 grammi di hashish è quello che la Polizia Penitenziaria ha trovato all’interno delle celle del carcere bresciano di Canton Mombello nel corso di una operazione di controllo e bonifica. «L’operazione è stata condotta dal personale del Reparto di Polizia Penitenziaria, sotto il coordinamento del dirigente Aldo Scalzo e del facente funzione ispettore superiore Massimiliano Fusco, nell’ambito di una perquisizione straordinaria finalizzata al contrasto dell’introduzione di oggetti e sostanze non consentite all’interno dell’istituto.

«Ancora una volta, il reparto di Polizia Penitenziaria di Brescia si è distinto per elevata professionalità, senso del dovere e costante attenzione alla sicurezza dell’istituto, nonostante i ripetuti tentativi di introduzione illecita di materiale dall’esterno, spesso attraverso lanci oltre le mura perimetrali. Alla Polizia Penitenziaria di Brescia va il plauso del Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria per l’ennesima dimostrazione di efficienza e dedizione al servizio» dichiara il segretario Antonio Fellone.