Perché il congedo 104? «La Rsa per mia madre costa troppo»

La vita di Maria, da tempo, è pesante. Dal giorno in cui la mamma si è ammalata e ha deciso che a seguirla sarebbe stata lei. Un tumore non curabile, destinato sempre a peggiorare. Maria fa i salti mortali, rinuncia a tutto pur di stare vicina alla madre, perché la casa di riposo non è un’opzione.

In casa girano alcune assistenti, qualche amica della mamma ancora in gamba, una vicina e poi ci sono le ferie, i permessi e la 104. La fortuna è di lavorare in un Comune, dove c’è ampia flessibilità e dove ci si conosce tutti. Finché un giorno la situazione peggiora, al punto che serve un’assistenza continua, 24 ore su 24. Maria, nel tempo, ha imparato a gestire le crisi, a mettere e togliere flebo, è quasi autonoma, contando molto sul servizio domiciliare, che per fortuna, nel paese dove abita, è eccellente. «Non sarà per lungo tempo», dice il medico. Ma si tratta di mesi, forse un anno ancora.

La scelta di Anna è di chiedere un congedo legge 104 per 365 giorni, per accompagnare la mamma in quest’ultimo tratto di vita. La donna si rende conto cosa vuol dire estraniarsi da tutto, anche dal lavoro, che finora era stata la sua ancora nel mondo.

«Per fortuna che in Italia c’è questo strumento – ci racconta Maria –, altrimenti non avrei saputo come fare. La Rsa costa troppo per la pensione della mamma e per il mio stipendio. E, anche se riuscissimo, ci sarà posto? Mi tengo la mia 104 e vediamo dove arriviamo».