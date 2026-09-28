Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+

Il pendolare: «Così il caro-carburante mette in crisi la vita familiare»

La testimonianza di un lavoratore che si sposta dalla provincia di Bergamo per venire in città: «Faccio più di cento chilometri al giorno, a volte per risparmiare mi devo fermare a dormire dai miei genitori a Brescia»
Marco Papetti

Marco Papetti

Giornalista

Un automobilista mentre fa rifornimento di benzina - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Un automobilista mentre fa rifornimento di benzina - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

«Ogni giorno percorro 56 chilometri all’andata e 56 al ritorno per venire al lavoro: a volte, per risparmiare, mi fermo a dormire dai miei genitori che abitano a Brescia». Avanti e indietro dalla Val Seriana, in provincia di Bergamo, dove abita, a Brescia, dove lavora. È l’impegnativa routine di un lavoratore dipendente in un’azienda della città: una routine resa ancora più gravosa, oggi, dall’aumento del costo del carburante. Al punto da imporre non solo a lui, ma a tutta la sua famiglia, un cambiamento di abitudini. «Viviamo con meno leggerezza gli svaghi quotidiani», racconta. 

I costi

Per spendere meno, la prima soluzione è stata utilizzare l’automobile della moglie, col motore a benzina invece che a diesel. «Quando il diesel era a 1,7 euro al litro, spendevo circa 250 euro al mese di gasolio, a cui si aggiungevano circa 120 euro mensili di telepedaggio. Oggi con la benzina a 2,15 euro al litro, invece, arrivo a pagare 350 euro di carburante». La ricerca del risparmio influisce anche sul tragitto casa-lavoro: «Ho modificato il percorso per passare da strade in cui ci sono i distributori più economici».

Per chi prende l'autostrada per lavoro, al carburante si aggiunge anche il costo del pedaggio
Per chi prende l'autostrada per lavoro, al carburante si aggiunge anche il costo del pedaggio

Nuove abitudini

Ma è soprattutto nella vita familiare che ci sono le ripercussioni maggiori: «Già a pranzo vado a mangiare dai miei genitori a Brescia, ma in più, negli ultimi tempi, capita che mi fermi da loro a dormire, per provare ad arginare i costi».

In ogni caso, anche questa soluzione non sempre è praticabile: «Posso farlo solo se mia moglie, che lavora in ospedale, non è di turno, altrimenti non sappiamo a chi lasciare le nostre due figlie. Per risparmiare – sintetizza – la mia famiglia sta vivendo una discreta crisi organizzativa». Inevitabilmente, si devono fare delle rinunce: «Ci siamo ritrovati a dirci “stasera usciamo oppure facciamo il pieno”: abbiamo limato qualche piccolo svago».

Le alternative

Il treno potrebbe essere un’opzione per risparmiare, ma risulterebbe scomodo: «Qualche volta ho provato a prenderlo, ma ne passa uno ogni ora e nel mio lavoro non ho sempre la certezza di fare gli stessi orari, per cui alla lunga mi risulta difficile usare questo mezzo come alternativa all’automobile».

Per il resto, in famiglia si cerca il più possibile di utilizzare forme alternative di mobilità: «Abbiamo colto l’occasione del caro-carburante per fare una scelta ecologica: mia moglie quando può va al lavoro in bicicletta».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
caro carburantipendolarigasoliobenzinaBrescia

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Delitti Bresciani, il podcast del GdBDelitti Bresciani, il podcast del GdB

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali

ASCOLTA
"Il piccolo grande libro dei nonni""Il piccolo grande libro dei nonni"

Filastrocche, giochi, poesie, ricordi del tempo che fu.

Scopri di più
Il nuovo volto della chirurgia estetica: «Filler» in edicola con il GdBIl nuovo volto della chirurgia estetica: «Filler» in edicola con il GdB

Un’inchiesta sulla diffusione dei ritocchi estetici e sui cambiamenti nel rapporto con il corpo, l’identità e l’idea di bellezza.

SCOPRI DI PIÙ