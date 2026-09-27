Benzina a 1,99 euro: dove sono i distributori Eni nel Bresciano

Da lunedì benzina a un massimo di 1,99 euro al litro nei distributori Eni ed Enilive. Per il diesel il tetto sarà invece di 2,19 euro al litro. La compagnia ha deciso di intervenire sui prezzi alla pompa per 30 giorni, con una misura che riguarderà sia il self service sia il servito.
Un'iniziativa che interessa naturalmente anche gli automobilisti bresciani. Nella mappa qui sotto è possibile cercare e localizzare i distributori Eni ed Enilive presenti sul territorio, per individuare quelli più vicini.
Quanto si risparmia
Il nuovo tetto entrerà in vigore lunedì 28 settembre e, rispetto ai prezzi medi praticati finora dalla rete, dovrebbe tradursi in una riduzione nell'ordine dei 17 centesimi al litro. Per ora l'iniziativa avrà una durata di 30 giorni, anche se Eni potrebbe decidere di prolungarla fino alla fine dell'anno.
La differenza diventa più evidente facendo i conti su un intero rifornimento. Secondo le stime del Codacons, il risparmio potrebbe arrivare a circa 11 euro per un pieno di benzina e 10 euro per uno di diesel.