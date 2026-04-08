Peluche in dono ai bimbi in ospedale: l’iniziativa del Basket Iseo

Per il terzo anno consecutivo, una delegazione del Basket Iseo si è recata all’ospedale di Iseo per consegnare i peluche raccolti durante la sfida contro il Playbasket Carrè ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria. Un gesto semplice, ma dal valore profondo, che la società gialloblù rinnova con costanza anno dopo anno, con l’obiettivo di regalare un sorriso e un momento di leggerezza a chi si trova ad affrontare una situazione delicata.

La delegazione del Basket Iseo con i peluche - © www.giornaledibrescia.it

L’iniziativa

Alla consegna erano presenti il capitano Mirko Gentili, Alessandro Procacci, Denis Dal Pos e Ferdi Bedini, insieme al general manager Giacomo Zani e Greta Merisio, responsabile marketing, a testimonianza del forte legame tra la squadra e il territorio. Un’iniziativa che va oltre il campo e che rafforza il senso di comunità che da sempre accompagna il Basket Iseo.

In totale sono stati donati circa 250 peluche, frutto della generosità e del cuore dei tifosi iseani. Durante il match disputato lo scorso 20 dicembre al PalAntonietti, infatti, il pubblico ha risposto con entusiasmo all’iniziativa, lanciando sul parquet morbidi e colorati peluche dopo il primo canestro della serata, realizzato per l’occasione da Milos Milovanovic.

Un momento suggestivo, diventato ormai una tradizione, che unisce sport e solidarietà in un’unica, significativa immagine. «Per noi è un momento importante che si rinnova ogni anno – spiega Greta Merisio –, un appuntamento particolarmente sentito non solo dalla società, ma anche dal personale dell’ospedale di Iseo. Lo facciamo con il cuore, pensando ai bambini, per regalare loro un sorriso e un attimo di spensieratezza».