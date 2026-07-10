Anche Brescia avrà il suo Oktoberfest: ecco quando e dove

Un pezzo di Monaco di Baviera a Brescia. Dal 12 al 27 settembre l’area Luna Park di San Polo ospiterà la prima edizione del «Paulaner Oktoberfest Brescia», evento ufficiale dedicato alla tradizione bavarese tra birra, cucina tipica, musica e attrazioni.
La manifestazione, organizzata da Partners Eventi con il patrocinio del Comune, proseguirà per 16 giorni consecutivi. Il cuore della festa sarà un padiglione di 3mila metri quadrati, allestito secondo lo stile dell’Oktoberfest tedesca, con circa 2.500 posti a sedere e altri 500 nel «Beer garden».
Cibo e musica
La birra Paulaner sarà servita nei tradizionali boccali da un litro direttamente ai tavoli, mentre una squadra di oltre 70 giovani indosserà i costumi tipici bavaresi. In cucina lavoreranno più di 30 addetti, impegnati nella preparazione di stinchi, cotolette, pollo, spätzle, canederli, bretzel e altre specialità.
Ogni sera sarà accompagnata dalla musica di un gruppo bavarese. Dal mercoledì al sabato, dopo le esibizioni tradizionali, saliranno sul palco anche alcune band dal vivo. Nell’area esterna troveranno inoltre spazio giochi e attrazioni, con una proposta pensata anche per famiglie e bambini.
«Festa coinvolgente e sicura»
«È il segnale di una città sempre più attrattiva, capace di ospitare manifestazioni di rilievo e creare nuove opportunità», afferma l’assessore comunale Marco Garza. Per l’organizzatore Carlo Pallavicini l’obiettivo è «replicare il più fedelmente possibile il format originale di Monaco, garantendo una festa coinvolgente e sicura».
L’inaugurazione è in programma sabato 12 settembre. Il sabato e la domenica il padiglione aprirà alle 12, mentre dal lunedì al venerdì l’ingresso sarà possibile dalle 19. L’accesso alla manifestazione sarà gratuito.