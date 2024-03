Patti Hill a Irma: «Cambiamo il mondo una comunità alla volta»

I Lions hanno portato a Irma il sole. E Patti Hill. La presidente internazionale dell’organizzazione ha visitato questa mattina il piccolo paese della Valtrompia del quale è diventata la cittadina numero 136. Originaria di un’altra Irma, in Canada, Patti Hill è stata infatti insignita della cittadinanza onoraria e ha ricevuto dalle mani di un emozionantissimo sindaco Mauro Bertelli le chiavi del paese.

Per Irma il suo arrivo è stato un’occasione di festa allietata dalla presenza degli alpini e della Fanfarina del Nastro Azzurro. Per dimostrare vicinanza al territorio colpito dal bostrico e dalla tempesta Vaia i Lions hanno donato a Irma 500 piantine amiche delle api. «Vengo da un villaggio poco più grande del vostro – ha detto la presidente –. Abbiamo gli stessi problemi, che possono avere le stesse soluzioni». L’ambiente sta particolarmente a cuore a Patti Hill. La sua missione, dimostrata anche con la visita in Valtrompia, è quella di «cambiare il mondo – ha sottolineato – una comunità alla volta».

Le prime tre piantine (delle 500) sono state collocate vicino al parco giochi che è stato intitolato a Melvin Jones, fondatore dei Lions.

Il Lions Club Valtrompia – che ha avuto un ruolo attivo nell’organizzatrice della visita insieme al Distretto 108 Ib2 guidato dal governatore Giovanni Pagani – ha promesso di eseguire per un lustro un intervento annuale di manutenzione o sostituzione di un gioco del parco del campo sportivo.

Patti Hill è arrivata in provincia di Brescia sotto il diluvio di domenica, ha visitato altre realtà care ai Lions come il cento Nemo di Gussago e se ne andrà domani mattina.