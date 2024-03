Da Irma (in Canada) a Irma (in Valtrompia): cittadinanza onoraria per Patti Hill

La presidente internazionale dei Lions è nata a Irma. Non la nostra Irma, bensì la Irma da 500 anime che si trova in Canada, nella provincia dell’Alberta. Quale occasione migliore, quindi, per lei quella di approfittare di un viaggio in Italia per visitare il borgo dell’alta Valtrompia?

Detto, (quasi) fatto: lunedì mattina Patti Hill sarà in Municipio davanti al Consiglio comunale e riceverà la cittadinanza onoraria e le chiavi del paese.

Le parole del sindaco

Il sindaco Mauro Bertelli non vede l’ora: «È un grande piacere per noi accogliere la presidente internazionale dell’organizzazione e accendere i riflettori del mondo sul nostro paese. Sappiamo che è molto sensibile alle tematiche ambientali e, oltre a farle conoscere il nostro territorio, le parleremo dei problemi che abbiamo avuto con la tempesta Vaia e il bostrico, il piccolo coleottero dell’abete rosso che ha distrutto 85 dei 365 ettari di bosco dei quali disponiamo».

Per Irma sarà «una giornata eccezionale», insiste il primo cittadino, anche perché il Distretto 108Ib2 dei Lions (che ha ideato e organizzato nei minimi dettagli la visita) donerà al paese 500 piante mellifere ossia amiche delle api. Questo «con l’intento - spiega Giovanni Pagani, governatore del Distretto - di avviare a Irma una produzione di miele. Coinvolgendo, perché no, Borgo Raccolto, la realtà di Villanuova che, con il sostegno dei Lions, offre ai giovani con disabilità e altre problematiche l’opportunità di mettersi in gioco».

Ambiente e giustizia sociale

La nostra Irma, ricordiamo, conta 135 abitanti («La più giovane è una bimba nata da poco, la più anziana è mia zia», racconta il sindaco), vanta «una bellissima chiesa con organo Amati - prosegue, orgoglioso, Bertelli -, una biblioteca ben fornita, il Sentiero dell’Acqua, la Fonte San Carlo...». Della Irma canadese sappiamo che dispone di una pista di curling, una grande area giochi e un campo da golf e che il suo motto è «Guardare al futuro». Alcuni scorci del paese figurano nel video in cui Patti Hill si presenta raccontando di essere cresciuta in una fattoria. Fattoria in cui vive ancora il fratello.

Educatrice e psicologa, la presidente internazionale del Club è in prima linea per l’ambiente, la giustizia sociale e i diritti dei bambini. In Italia è arrivata per incontrare il Papa e i governatori. Dopo Roma e Bologna, raggiungerà la nostra provincia. Come spiegano Pagani e Daniela Rossi, secondo vice governatore del Distretto, la visita - la prima di un presidente internazionale in carica - inizierà domenica con i sopralluoghi a tre realtà che hanno beneficiato dell’aiuto dei Lions: il centro Nemo di Gussago, l’atelier Liberalarte di Nave e Borgo Raccolto. Lunedì alle 10 è fissata la cerimonia a Irma, seguirà nel pomeriggio l’incontro con la prefetta e la sindaca di Brescia e, in serata, una cena a Villa Fenaroli a Rezzato.

All’opera, affinché tutto sia perfetto, c’è il Distretto che raggruppa 57 Club e 10 Leo Club distribuiti tra Brescia, Bergamo e Mantova.