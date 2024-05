Patenti per camion truccate, il titolare della scuola guida non risponde al Gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia e ha già depositato istanza al tribunale del riesame per chiedere la scarcerazione. Jonathan Locatelli, il proprietario di quattro scuole guida in provincia di Brescia, è in carcere a Brescia ed è ritenuto il punto di riferimento del gruppo criminale che per anni avrebbe incassato denaro per rilasciare patenti di guida per mezzi pesanti senza di fatto effettuare i corsi obbligatori.

Nell’inchiesta della procura sono 60 gli indagati e oltre ai componenti della presunta associazione a delinquere figurano anche i clienti che hanno pagato tra i 2500 e i 5000 euro per ottenere la patente di guida.