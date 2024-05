Esami per la patente truccati, il Gip di Brescia dispone quattro misure cautelari

Esami patenti facili, scattano quattro misure cautelari disposte dal Gip di Brescia nell’ambito di una lunga inchiesta di Polizia provinciale, Polizia stradale e Guardia di Finanza. Quattro coinvolti sono indagati per aver costituito un’associazione per delinquere finalizzata a far ottenere patenti di guida di tipo B e carte di qualificazione del conducente (c.d. C.Q.C.) per la guida professionale di mezzi pesanti per conto terzi.

In carcere è finito Jonathan Locatelli, Gavazzoni Annibale e Governucci Antonio ai domiciliari e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Nervi Marianna.

Al centro una scuola guida di Verolanuova, nella Bassa bresciana, e il cui proprietario Jonathan Locatelli che ha altre tre scuola guida, è stato arrestato ed è in carcere. Sequestrato un milione di euro. È emerso un sofisticato sistema tra telecamere ed auricolari che permetteva agli iscritti di superare gli esami per ottenere la patente. Sono oltre 60 gli indagati.