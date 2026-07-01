Passo Gavia, ciclisti fuori dalla galleria: apre la Variante Tridentina

Ponte di Legno si prepara a restituire a ciclisti e pedoni uno dei tratti più suggestivi della salita al passo Gavia: sabato sarà inaugurata la Variante Tridentina, il percorso ciclopedonale che corre accanto alla galleria delle Roccette, lungo la strada statale 300, che consentirà di evitare uno dei passaggi più delicati dell’ascesa verso quota 2.621 metri. L’apertura del nuovo tracciato è atteso da tempo dagli appassionati delle due ruote e dagli operatori turistici.
Sicurezza
Il tratto, panoramico e immerso in un contesto alpino di grande valore paesaggistico, permette infatti di superare la galleria Rocce Nere, lunga circa 400 metri, da sempre considerata impegnativa per la scarsa luminosità, la pendenza e la ridotta visibilità. Con la variante, gli ultimi chilometri verso il passo potranno essere affrontati con più tranquillità, separando il transito lento da quello motorizzato e migliorando sensibilmente le condizioni di sicurezza.
L’opera è stata cofinanziata dal parco dello Stelvio e dal Comune di Ponte. I lavori hanno visto il rifacimento del fondo stradale, la posa di nuove protezioni laterali e l’installazione di sistemi paramassi, indispensabili in un ambiente montano esposto. Non si tratta però solo di un’infrastruttura turistica, la Variante Tridentina ha anche un forte valore simbolico e di memoria: in questo tratto, nel 1954, si consumò il tragico incidente in cui persero la vita 18 giovani alpini.
Programma
Il programma prenderà il via alle 13 da piazza XXVII Settembre, in centro a Ponte, con una pedalata verso il Gavia insieme a Evgenij Berzin, vincitore del Giro d’Italia nel 1994. Alle 15 la cerimonia ufficiale, con gli interventi delle autorità, la benedizione del percorso e un momento conviviale. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione dalignese con il consorzio Ponte-Tonale e il parco dello Stelvio.
La Granfondo
La riapertura arriva alla vigilia della Granfondo Gavia e Mortirolo, che confermerà Ponte come punto di riferimento per il ciclismo amatoriale. La manifestazione si inserisce in una settimana dedicata alla mobilità dolce e alle salite simbolo della Valcamonica, con il progetto Passi mitici e la chiusura al traffico motorizzato di alcuni itinerari alpini in alcune date estive.
«L'opera arricchisce la rete di percorsi ciclo-pedonali realizzati nel nostro territorio negli ultimi anni - dice il sindaco Ivan Faustinelli -, creando un'offerta turistica sempre più attenta alla tutela dei ciclisti. L’inaugurazione sarà l’occasione per pedalare in compagnia e vedere l'opera».