«Passirano in Piazza»: tra sapori, artigianato e solidarietà

Torna a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto, il cuore pulsante di Passirano. Domenica 3 maggio riprende l’atteso appuntamento della rassegna «Passirano in Piazza», capace di colorare il centro storico, confermandosi come l’appuntamento imperdibile per chi cerca un mix perfetto tra tradizione franciacortina e innovazione artigianale.
Le iniziative
Già dalle prime ore del mattino, l’ombra del castello medievale accoglie decine di espositori. In piazza Europa non è il solito mercato: tra i gazebo spiccano le eccellenze del territorio, dai vini Docg delle cantine locali ai formaggi d’alpeggio, fino alle creazioni di artisti del legno e del ferro. Agli stand di street food, crepes, dolci e prodotti artigianali si affiancano infatti gli hobbisti e gli antiquari.
Il programma di quest’anno punta forte sull’esperienzialità. Accanto alle degustazioni guidate, che permettono di scoprire le sfumature del territorio sorso dopo sorso, sono previsti laboratori didattici per i più piccoli e mostre estemporanee di pittura lungo le vie adiacenti. Ogni prima domenica del mese, dalle 9 alle 17.30, diventa così un’occasione imperdibile di aggregazione per la comunità ma anche la dimostrazione di come una comunità sappia valorizzare le proprie radici guardando al futuro.
La piazza, d’altronde, non è solo un luogo di scambio, ma uno spazio di incontro dove il profumo del pane appena sfornato si mescola alle note della banda cittadina. Non è un caso che da qui, domenica 10 maggio, partirà la nuova edizione della camminata benefica organizzata dalla Carolina Zani Melanoma Foundation ETS, evento annuale non competitivo volto a sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori della pelle. Due eventi che per i residenti rappresentano un momento di orgoglio e per i turisti sono l’occasione perfetta per vivere l’essenza autentica della Franciacorta. Due appuntamenti che promettono di lasciare il segno tra un brindisi e un sorriso.