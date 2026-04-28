«Passirano in Piazza»: tra sapori, artigianato e solidarietà

Il programma di quest’anno punta forte sull’esperienzialità. Accanto alle degustazioni guidate, che permettono di scoprire le sfumature del territorio sorso dopo sorso, sono previsti laboratori didattici per i più piccoli e mostre estemporanee di pittura lungo le vie adiacenti. Ogni prima domenica del mese, dalle 9 alle 17.30, diventa così un’occasione imperdibile di aggregazione per la comunità ma anche la dimostrazione di come una comunità sappia valorizzare le proprie radici guardando al futuro.

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La piazza, d’altronde, non è solo un luogo di scambio, ma uno spazio di incontro dove il profumo del pane appena sfornato si mescola alle note della banda cittadina. Non è un caso che da qui, domenica 10 maggio, partirà la nuova edizione della camminata benefica organizzata dalla Carolina Zani Melanoma Foundation ETS, evento annuale non competitivo volto a sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori della pelle. Due eventi che per i residenti rappresentano un momento di orgoglio e per i turisti sono l’occasione perfetta per vivere l’essenza autentica della Franciacorta. Due appuntamenti che promettono di lasciare il segno tra un brindisi e un sorriso.