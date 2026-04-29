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Passion Art Tattoo arriva per la prima volta a Brescia

Dj set, musica dal vivo, performance e body painting: dal 15 al 17 maggio Brixia Forum ospita l’evento con oltre 150 artisti dall’Italia e dal mondo
Francesco Venturini
La tappa a Bolzano della Passion Art Tattoo - Foto www.passioarttattoo.it
La tappa a Bolzano della Passion Art Tattoo - Foto www.passioarttattoo.it

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