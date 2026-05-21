Ex Freccia Rossa, partono i lavori per City4: operai in via Somalia

Partono oggi i lavori per City4, il nuovo polo che prenderà il posto dell’ex Freccia Rossa. I primi operai sono entrati in cantiere e i camion hanno iniziato gli accessi dall’ingresso di via Somalia: è l’avvio della fase operativa del progetto di rigenerazione dell’area.
Il nuovo centro
Il nuovo centro si chiamerà City4 e nasce con l’idea di trasformare l’ex struttura commerciale in uno spazio multifunzionale. Il progetto prevede quattro aree tematiche: intrattenimento, gusto, benessere e valore. La superficie commerciale sarà ridotta da circa 15mila a 7.500 metri quadrati, con una parte significativa destinata a un supermercato e una quota residua a negozi e servizi.
L’impianto sarà affiancato da una multisala, spazi per la ristorazione, aree gioco e ambienti dedicati alla socialità. Nell’area del benessere troveranno posto anche servizi sanitari e attività legate alla cura della persona, mentre la sezione «valore» ospiterà scuole di formazione, fondazioni e realtà sociali.
Nelle intenzioni dei promotori, il nuovo spazio dovrà diventare anche un punto di riferimento per la vita sociale della città, con un’attenzione specifica alla gestione dell’area esterna, considerata critica anche negli anni passati.
Tra i nodi affrontati c’è anche quello della sicurezza, con l’avvio di interlocuzioni istituzionali e la prospettiva di un tavolo di lavoro con le autorità competenti. Sul piano occupazionale, la nuova gestione stima fino a mille posti di lavoro tra attività dirette e indotto.
Resta centrale anche il tema dei parcheggi: i 2.500 posti auto disponibili saranno divisi tra proprietà privata e gestione comunale. Una parte resterà in capo al Comune di Brescia, che continuerà a gestire circa 1.000 stalli anche in caso di future modifiche dell’assetto del centro.