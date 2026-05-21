Ex Freccia Rossa, partono i lavori per City4: operai in via Somalia

Partono oggi i lavori per City4, il nuovo polo che prenderà il posto dell’ex Freccia Rossa. I primi operai sono entrati in cantiere e i camion hanno iniziato gli accessi dall’ingresso di via Somalia: è l’avvio della fase operativa del progetto di rigenerazione dell’area.

Leggi anche L’ex Freccia Rossa si chiamerà City4: riapertura entro un anno Il nuovo centro Il nuovo centro si chiamerà City4 e nasce con l’idea di trasformare l’ex struttura commerciale in uno spazio multifunzionale. Il progetto prevede quattro aree tematiche: intrattenimento, gusto, benessere e valore. La superficie commerciale sarà ridotta da circa 15mila a 7.500 metri quadrati, con una parte significativa destinata a un supermercato e una quota residua a negozi e servizi.