Parcheggio Prealpino: ripartono i lavori, ingresso solo dalla Triumplina

Tutte le procedure burocratiche sono state completate. Ora i cantieri possono riprendere. Con un comunicato diffuso nelle scorse ore infatti la Loggia ha fatto sapere che da lunedi, «riprende il percorso di completamento delle aree esterne del parcheggio di interscambio al capolinea metro del Prealpino». Da domani dunque «l’avvio di una nuova fase di interventi dedicata alle opere esterne e al lotto sud della struttura.
Le opere da realizzare
Le attività riguarderanno in primo luogo la realizzazione delle opere previste dal Progetto Operativo di Bonifica e la sistemazione degli spazi esterni al parcheggio, con la realizzazione di una nuova area verde con piantumazioni e zona fitness e di un percorso ciclopedonale parallelo a via Arsenale, contribuendo alla riqualificazione complessiva dell’area e alla sua integrazione con il quartiere», spiega la Loggia.
Contestualmente saranno realizzati alcuni interventi di completamento della viabilità lungo via dell’Arsenale, con opere per migliorare la funzionalità e la sicurezza degli spazi. Tra queste in particolare l’adeguamento dell’ingresso bus da via Arsenale, con la demolizione di una porzione del muro in pietra sul lato est e la successiva sistemazione dell’area.
Le modifiche alla viabilità
«Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza, a partire da lunedì 21 settembre l’accesso veicolare al parcheggio da via dell’Arsenale sarà temporaneamente chiuso. Il parcheggio di interscambio resterà comunque regolarmente accessibile da via Triumplina, sia in ingresso sia in uscita.
Gli interventi proseguiranno secondo il cronoprogramma di cantiere e in coordinamento con gli enti coinvolti, con conclusione prevista entro febbraio 2027».