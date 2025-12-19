Parcheggi selvaggi all’ospedale di Montichiari, a lavoro per la soluzione

Sono riprese le segnalazioni sui «parcheggi selvaggi» all’ospedale di Montichiari che creano disagi specialmente agli utenti più fragili. Il tema riguarda l’uso del parcheggio interno, di competenza dell’ospedale, e ultimamente è approdato più volte anche sui social. Ebbene, c’è la volontà dell’Asst Spedali Civili di Brescia di intervenire, in primis attraverso la segnaletica orizzontale e poi anche valutando una convenzione con il Comune.

Lo apprendiamo direttamente dall’ente sociosanitario, da noi contattato a fronte delle segnalazioni ricevute: «Il tema legato alla sosta irregolare negli spazi del parcheggio interno del presidio ospedaliero di Montichiari si è aggravato negli ultimi mesi, a causa anche degli importanti lavori di ristrutturazione in essere – ci ha detto l’Asst Spedali Civili –. Questo sta generando spesso difficoltà logistiche ai pazienti e ai loro familiari, con particolare riferimento alle categorie più fragili».

Promessa

Si è consapevoli delle difficoltà, quindi intenzionati ad affrontarle: «La Asst Spedali Civili sta provvedendo a predisporre il rifacimento della segnaletica orizzontale al fine di ottimizzare le procedure di accesso dell’utenza – informa l’ente –. Al termine dei lavori, c’è tutta la disponibilità di questa Asst a mettere allo studio una convenzione con il Comune di Montichiari, con il quale c’è una collaborazione proficua, al fine di rendere il più possibile ordinato e fruibile l’accesso al nosocomio».

Il riferimento alla possibilità di una convenzione con il Comune, che, ad esempio, potrebbe determinare l’introduzione di controlli della Polizia Locale, è conseguente a una nostra specifica domanda sorta a fronte di un intervento sul tema da parte del primo cittadino Marco Togni.

L’accordo cancellato

Il sindaco, infatti, a fronte di segnalazioni social, aveva evidenziato come «esisteva un accordo bilaterale tra l’ospedale e il Comune dove i parcheggi interni dell’ospedale (privati) erano considerati pubblici e la Polizia Locale poteva quindi uscire, controllare e sanzionare – aveva scritto Togni, intervenendo in occasione di una delle segnalazioni –. Tale convenzione fu unilateralmente cancellata dall’Amministrazione comunale nell’agosto del 2018 (il sindaco non ero io). Una volta insediatomi ho detto all’ospedale che la nostra Amministrazione è pronta a sottoscrivere nuovamente la convenzione su richiesta dell'ospedale».

La revoca del servizio di vigilanza viaria da parte della Locale fu affrontato dal Consiglio comunale nella seduta del 28 novembre 2018 disponibile online su magnetofono.it. Insomma, il tema è noto, considerato dalle autorità, in base alle proprie competenze, e, da parte dell’ospedale c’è l’intenzione di agire.