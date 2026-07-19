Parcheggi, dopo 12 anni il Comune aumenta le tariffe per la sosta

Dopo 12 anni cambiano le tariffe per la sosta in città. Dal primo agosto subiranno infatti un aumento tra i 40 e i 60 centesimi. È quanto deliberato dalla Giunta comunale di Brescia, che ha approvato l'aggiornamento delle tariffe della sosta su strada e di alcuni parcheggi in struttura, ferme dal 2014.
Le nuove tariffe
Nelle aree a parcometro la tariffa oraria della Zona A (che comprende vie del centro storico) passerà dagli attuali 2,40 euro a 3 euro, quella della zona B da 1,50 a 2,10 euro e quella della zona C da 1,20 a 1,60 euro. Le tariffe valgono anche per i veicoli elettrici. Resta invariate l'articolazione del sistema e i limiti massimi di sosta previsti.
Non cambia nulla per i residenti, per cui restano invariate le tariffe dei parcheggi in struttura e nelle aree a parcometro in cui vige la Park City Card.
I parcheggi in struttura
Novità in vista anche per cinque dei 16 parcheggi in struttura gestiti da Brescia Mobilità. Nei parcheggi Vittoria, Arnaldo, Stazione e Fossa Bagni verranno infatti modificate le tariffe orarie, «con l'obiettivo di favorire una maggiore rotazione dei posti auto nelle zone più centrali, a beneficio del commercio e dei servizi». Inoltre, è in programma un intervento sulle tariffe per gli abbonamenti nei parcheggi Vittoria, Arnaldo, Stazione e Piazza Mercato, in misura diversa per residenti e non residenti.
Vengono poi incentivati, con una riduzione rispetto alle tariffe attuali, gli abbonamenti quadrimestrali, annuale e triennale per i parcheggi meccanizzati di piazzetta san Domenico e di via Benedetto Croce e introdotte la fascia oraria notturna e il forfait (dalle 20 alle 7), che assicurano tariffe agevolate rispetto alle normali tariffe orarie, per i parcheggi Crystal, Palagiustizia e Stazione, che ne erano sprovvisti, oltre a interventi mirati sui forfait notturni, dove già presenti.
La delibera infine conferma il bonus aggiuntivo dei 15 minuti di sosta per le aree a parcometro e la gratuità dei parcheggi scambiatori (Prealpino, Casazza, Poliambulanza, Sant’Eufemia) per gli utenti della metro.
Castelletti e Manzoni
Rispetto alle modifiche di prezzo, il Comune fa sapere che «dal 2014 a oggi il costo della vita è aumentato di oltre il 24% ed era quindi necessario procedere a un riallineamento che tenesse conto del trend inflattivo registrato oltre che delle nuove esigenze della mobilità urbana».
Così la sindaca Laura Castelletti e il vicesindaco e assessore alla Mobilità Federico Manzoni: «Abbiamo seguito un principio molto chiaro: chi vive a Brescia deve continuare a essere tutelato. Per questo abbiamo mantenuto invariate le agevolazioni per i residenti. Invitiamo coloro che ancora non hanno richiesto la Park City Card a farlo, vogliamo che tutti possano beneficiare di questa opportunità. Crediamo che essere residenti in città debba avere un valore concreto. Per questo stiamo costruendo un vero sistema di welfare urbano, agevolazioni dedicate a chi sceglie di vivere qui. L'ingresso gratuito ai musei civici, la gratuità del trasporto pubblico per gli under 19, che presenteremo nei prossimi giorni, e il mantenimento delle tariffe agevolate della sosta vanno tutti nella stessa direzione, sono tasselli di un modello di città che investe sulla qualità della vita, riduce il costo di alcuni servizi essenziali e restituisce agli abitanti parte di quello che ogni giorno contribuiscono a creare».