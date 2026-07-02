A Brescia due novità: via Giovanni Paolo II e un parcheggio a San Polo Case

È stata aperta al traffico via Papa Giovanni Paolo II, la nuova traversa realizzata sul lato nord di via Salgari, vicino al Parco Alberini, pensata come accesso al nuovo studentato che sarà inaugurato nelle prossime settimane. L’intervento, completato nel primo semestre del 2026, ha interessato l’area compresa tra via Salgari e via Ischia, per un tratto di circa 200 metri.
La nuova strada, a doppio senso di marcia e con limite massimo di velocità fissato a 30 chilometri orari, è affiancata da alcuni parcheggi a pettine, intervallati da aiuole alberate, e da un percorso ciclopedonale sul lato ovest. L’accesso e l’uscita dalla via sono consentiti esclusivamente con svolta a destra dal lato nord di via Salgari. Il tratto ciclopedonale si collega a sud con la pista che corre lungo via Salgari e, a nord, con i percorsi misti che uniscono il Parco Alberini alle vie San Giovanni Bosco e Ischia.
Attualmente la strada termina con uno slargo, in prossimità del fondo cieco di via Ischia, che consente ai veicoli l’inversione di marcia. In una fase successiva questo spazio sarà sostituito da una rotatoria. L’opera ha un valore complessivo di 1,3 milioni di euro, comprensivi di reti e sottoservizi: poco più di un milione è stato riconosciuto a scomputo degli oneri di urbanizzazione previsti per gli interventi edilizi realizzati da Brescia Urban Living Srl nell’ambito del Piano attuativo «Sannazzaro - ex Magazzini Generali». L’intitolazione a Papa Giovanni Paolo II era stata approvata dalla Giunta comunale ad aprile.
Il parcheggio
Sul fronte degli spazi per la sosta, la Giunta ha approvato anche il progetto esecutivo per un nuovo parcheggio a raso a San Polo Case, tra via Vittorio Arici, una sua laterale e via Giancarlo Zappa, nella porzione a ovest del parco «Peppino Impastato», già in parte utilizzata come area di sosta.
Il parcheggio avrà 95 posti auto, 27 nuovi alberi, pavimentazioni permeabili e ingressi separati. La struttura occuperà una superficie di 3.040 metri quadrati: ai 21 stalli già esistenti, che saranno riqualificati, se ne aggiungeranno 74 nuovi. Due posti saranno riservati alle persone con disabilità e collegati ai percorsi pedonali tramite rampe con pendenza inferiore al 5%.
L’intervento è stato pensato in previsione dell’ultimazione del progetto di valorizzazione dell’immobile «ex Arici-Sega», dove sono previsti nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e agevolato, oltre a servizi di quartiere e di supporto alla comunità locale. Il nuovo parcheggio servirà anche le strutture sportive vicine, tra campi di calcio, atletica e altre discipline, dove la disponibilità di posti auto risulta insufficiente soprattutto in occasione di manifestazioni ed eventi.
Sostenibilità
Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità: sugli stalli verrà utilizzata una pavimentazione permeabile in pietrischetto di botticino chiaro, con elevato indice di riflettanza solare per contribuire alla riduzione delle temperature superficiali. Nei posti per disabili, nei passaggi pedonali e nell’area destinata al bagno pubblico sarà invece impiegato calcestruzzo drenante. Le acque meteoriche saranno smaltite sul posto attraverso trincee drenanti e due fosse perdenti.
I 27 nuovi alberi si aggiungeranno ai sei già presenti, con l’obiettivo di mitigare il calore e migliorare l’inserimento paesaggistico dell’area. Per proteggere le fasce alberate dagli urti dei veicoli saranno realizzate aiuole rialzate su cordoli in calcestruzzo, seminate a prato.
I lavori per il parcheggio di via Vittorio Arici dureranno 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e avranno un costo complessivo di 380mila euro.