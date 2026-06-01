Paratico presenta un calendario ricchissimo per un’estate di eventi

Un giugno ricco di appuntamenti per vivere il territorio e stare insieme, il Comune di Paratico presenta il calendario degli «Eventi a Paratico, mese di Giugno». «Siamo molto soddisfatti del programma che siamo riusciti a costruire per questo mese – dichiara Nicola Tengattini, Assessore al Turismo, Eventi e Vicesindaco del Comune di Paratico –. Abbiamo fortemente voluto incrementare l’offerta di intrattenimento e aggregazione, con particolare attenzione al Parco Oselanda, che si conferma il cuore pulsante della vita sociale ed estiva della nostra comunità».

Gli eventi Concerti e spettacoli per famiglie, ballo sotto le stelle, grandi eventi motoristici, passando per mercatini, mostre, aperitivi musicali e festival enogastronomici, sono alcuni appuntamenti del calendario di giugno che propone un mix equilibrato di qualità e varietà. Gli eventi sono pensati per tutte le età e per favorire l’incontro tra residenti e visitatori, valorizzando al meglio le bellezze paesaggistiche e l’identità lacustre.