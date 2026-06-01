Paratico presenta un calendario ricchissimo per un’estate di eventi

Un giugno ricco di appuntamenti per vivere il territorio e stare insieme, il Comune di Paratico presenta il calendario degli «Eventi a Paratico, mese di Giugno». «Siamo molto soddisfatti del programma che siamo riusciti a costruire per questo mese – dichiara Nicola Tengattini, Assessore al Turismo, Eventi e Vicesindaco del Comune di Paratico –. Abbiamo fortemente voluto incrementare l’offerta di intrattenimento e aggregazione, con particolare attenzione al Parco Oselanda, che si conferma il cuore pulsante della vita sociale ed estiva della nostra comunità».
Gli eventi
Concerti e spettacoli per famiglie, ballo sotto le stelle, grandi eventi motoristici, passando per mercatini, mostre, aperitivi musicali e festival enogastronomici, sono alcuni appuntamenti del calendario di giugno che propone un mix equilibrato di qualità e varietà. Gli eventi sono pensati per tutte le età e per favorire l’incontro tra residenti e visitatori, valorizzando al meglio le bellezze paesaggistiche e l’identità lacustre.
«Ogni evento è stato curato con attenzione alla qualità – conclude Tengattini – perché crediamo che una buona programmazione sia uno strumento prezioso per rafforzare il senso di comunità e per far conoscere e apprezzare Paratico a chi ci visita».
Nel dettaglio
Entrando nel dettaglio di quello che il calendario offre, si comincia a partire dal 2 giugno con i mercatini «Un tuffo nel passato», appuntamento mensile, replicato anche la domenica 7 giugno, che propone sul lungolago Marconi, a partire dalla mattina fino alla sera, banchetti di artigiani locali e di antiquari dove si può trovare veramente di tutto un po’. Sempre il 2, al parco dei Taxodi, immersi tra piante acquatiche uniche nel loro genere, alle 8, si terrà «Pilates in bianco» la prima lezione di pilates proposta dalla polisportiva Paratico (le iscrizioni si effettuano sul sito dell’associazione).
Il fine settimana del 5, 6 e 7 giugno vedrà il «Lake fest beer & music», una tre giorni di concerti con la band «Le Virgolette» il venerdì, sabato e domenica Dj set, con cucina sempre aperta dalle 18 e la domenica anche a pranzo. Domenica 7, al parco Oselanda dalle 10.30, ci sarà il raduno moto-Vespa, martedì 9 sempre al parco i burattini, dalle 17 e giovedì 11 «Ballando sotto le stelle, Edyta e Tarolli» dalle 21.30.
I vari appuntamenti proseguono per tutti i fine settimana di giugno, ricalcando quelli della prima settimana cioè con iniziative sportive, musicali, di intrattenimento per i più piccoli e per i più grandi, in linea con quanto deciso dall’amministrazione comunale.