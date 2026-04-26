Paratico, al parco dell’Oselanda ci si trova tutti a tavola

Paratico a tavola è l’iniziativa del Comune per far vivere i due giorni dell’inizio di maggio, l’1 e il 2, all’aria aperta, nel parco dell’Oselanda. Quattro esercizi commerciali del territorio prenderanno attivamente parte all’evento non solo cucinando ma con la cucina sempre aperta, formula che permette una scelta molto ampia di piatti e di take away.

A tavola

Tavoli all’aperto, musica, socializzazione e divertimento saranno all’insegna delle due serate che animeranno il parco comunale, a partire dalle 18. Le attività ristorative presenti saranno Sofia e Viola, Easy Pizza, Tenuta La Biancana e Befed.

La musica proposta sarà di Solero Dj venerdì 1 maggio a partire dalle 20 e Concerto tributo a Zucchero sabato 2 maggio, sempre dalle 20. L’ingresso è libero e quindi ognuno potrà organizzarsi a proprio piacere nel verde del parco con vista lago, godendo del parco e del contesto dove la palazzina dell’Oselanda, di stile neogotico, può risultare come il punto focale del parco comunale.

Non solo cibo

L’amministrazione comunale infatti l’ha eletta a sede di mostre d’arte contemporanea. Il parco circostante invece ospita un’ampia area giochi per bambini ed il Viale dei volti, una rassegna, parziale, delle numerose sculture derivanti dalla manifestazione biennale d’arte Scolpire on piazza, ideata dal comune di Paratico per valorizzare dal punto di vista artistico la pietra arenaria, di cui è ricco.

Il mercatino

Sul lungolago Marconi di Paratico, ogni prima e terza domenica del mese si tiene il mercatino «Un tuffo nel passato», a cura dell’Associazione Naturalmente Paratico. Giunto ormai alla sedicesima edizione, è un mercatino per soli hobbisti con antiquariato, artigianato e creatività.

Le passeggiate domenicali dei turisti locali ed esteri vengono arricchite dalle curiose bancarelle allestite da chi ha la capacità del fare oppure colleziona da tempo articoli particolari che poi sono messi in vendita. La longevità dell’iniziativa è garanzia dell’interesse suscitato e della qualità degli oggetti che qui si possono trovare. Il mercatino riserva anche delle edizioni straordinarie e delle edizioni serali che si tengono nei mesi estivi oppure nelle vacanze natalizie.

La partecipazione è libera, previ contatti ed accordi con gli organizzatori i cui contatti si trovano su questo sito web. In caso di maltempo la sospensione dell’evento è una decisione a discrezione dell’organizzatore.