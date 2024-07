Paper cup Eridio lake, barche di carta sull’onda del divertimento

Alla settima edizione della gara sul lago d’Idro hanno partecipato 56 equipaggi, che hanno costruito le imbarcazioni con cartone e nastro adesivo

La premiazione della Paper cup Eridio lake 2024 - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Girando tra i gazebo si sente «il centro del mondo è qui, non a Parigi». Insomma, altro che Olimpiadi, c'è la Paper cup Eridio lake. Tantissime persone – non solo bresciane – ieri sono arrivate ad Anfo per la manifestazione giunta alla sua settima edizione. Ormai un appuntamento fisso, una competizione in cui si devono costruire imbarcazioni solo con cartone e scotch, che devono poi affrontare una speciale regata nelle acque del lago d'Idro. A fornire il materiale necessario ci ha pensato la Imb