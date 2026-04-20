Papà picchiati a Maderno, identificati tutti i ragazzi coinvolti
Hanno tutti un nome e un volto i ragazzi che sabato sera nella zona del Campo Ippico di Maderno sono venuti alle mani con i genitori di tre ragazzine di 14 anni a cui avevano sottratto una cassa bluetooth per ascoltare musica dal cellulare.
Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e alle testimonianze di chi aveva assistito alla lite infatti i Carabinieri sono risaliti all’identità di tutte le persone coinvolte e alcune di loro sono già state sentite. Le loro posizioni al momento sono al vaglio, in stretta collaborazione con l’autorità giudiziaria sia per i maggiorenni che per i minorenni.
I militari vogliono chiarire sia la dinamica del pestaggio ai danni dei tre papà cinquantenni ma anche eventuali conoscenze pregresse tra le loro figlie e i ragazzi che hanno poi avuto lo scontro con i genitori per ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto prima e come si sia arrivati al furto della cassa. Novità potrebbero arrivare già nelle prossime ore.
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