Papà picchiati a Maderno, identificati tutti i ragazzi coinvolti

Hanno tutti un nome e un volto i ragazzi che sabato sera nella zona del Campo Ippico di Maderno sono venuti alle mani con i genitori di tre ragazzine di 14 anni a cui avevano sottratto una cassa bluetooth per ascoltare musica dal cellulare.

Leggi anche Tre papà picchiati da otto maranza per aver difeso una 14enne

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e alle testimonianze di chi aveva assistito alla lite infatti i Carabinieri sono risaliti all’identità di tutte le persone coinvolte e alcune di loro sono già state sentite. Le loro posizioni al momento sono al vaglio, in stretta collaborazione con l’autorità giudiziaria sia per i maggiorenni che per i minorenni.

I militari vogliono chiarire sia la dinamica del pestaggio ai danni dei tre papà cinquantenni ma anche eventuali conoscenze pregresse tra le loro figlie e i ragazzi che hanno poi avuto lo scontro con i genitori per ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto prima e come si sia arrivati al furto della cassa. Novità potrebbero arrivare già nelle prossime ore.