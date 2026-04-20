Violenza giovanile, cosa serve per prevenirla? Di’ la tua

Nella notte tra l’11 e il 12 aprile il 47enne Giacomo Bongiorni è stato ucciso a calci e pugni in piazza a Massa da un gruppo di ragazzi. Nelle ultime ore, invece, nel Bresciano è arrivata la notizia dell’aggressione di una banda di giovanissimi a tre papà che avevano chiesto la restituzione della cassa acustica che poco prima era stata sfilata dalla borsetta di una delle loro figlie, nei pressi di un locale sul lungolago di Maderno, non lontano dal campo ippico.

«Ci hanno massacrato, abbiamo dolori dappertutto. Uscivano da tutte le parti, ce li siamo trovati addosso. Erano giovanissimi, sui 15 o 16 anni, alcuni erano sicuramente stranieri».

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