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﻿Cronaca

Violenza giovanile, cosa serve per prevenirla? Di’ la tua

Alcuni episodi di cronaca hanno riacceso il dibattito. C’è chi parla di più controlli e chi punta il dito contro le famiglie: secondo te qual è la soluzione migliore?
Facili escalations di violenza tra giovani
Facili escalations di violenza tra giovani
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Nella notte tra l’11 e il 12 aprile il 47enne Giacomo Bongiorni è stato ucciso a calci e pugni in piazza a Massa da un gruppo di ragazzi. Nelle ultime ore, invece, nel Bresciano è arrivata la notizia dell’aggressione di una banda di giovanissimi a tre papà che avevano chiesto la restituzione della cassa acustica che poco prima era stata sfilata dalla borsetta di una delle loro figlie, nei pressi di un locale sul lungolago di Maderno, non lontano dal campo ippico.

«Ci hanno massacrato, abbiamo dolori dappertutto. Uscivano da tutte le parti, ce li siamo trovati addosso. Erano giovanissimi, sui 15 o 16 anni, alcuni erano sicuramente stranieri».

Episodi, che riaprono la questione sulla violenza giovanile. Secondo te qual è la soluzione migliore per prevenirla? Di' la tua.

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