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Papa Leone, iniziata al Gemelli l’operazione per asportare il nodulo

L'intervento è mini-invasivo, il pontefice era stato trasferito in ospedale in mattinata. Nella cappella san Giovanni Paolo II il cardinale Reina ha presieduto la recita del Santo Rosario
Papa Leone, al Gemelli l’intervento mini-invasivo al polmone - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Papa Leone, al Gemelli l’intervento mini-invasivo al polmone - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

È in corso al Policlinico Gemelli di Roma l’intervento per l’asportazione del nodulo al polmone di papa Leone XIV. Nel frattempo, nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico, il cardinale Reina ha presieduto la recita del Santo Rosario per esprimere la vicinanza e l’affetto della Chiesa di Roma al Pontefice.

Leone XIV era stato trasferito al Gemelli nella mattinata, dopo aver mantenuto fino alla vigilia del ricovero la fitta agenda di udienze. Prima dell’intervento, previsto nel pomeriggio, erano programmati gli esami e i controlli clinici necessari. L’operazione sarà eseguita con tecniche mini-invasive.

La notizia del ricovero ha suscitato preoccupazione in Vaticano. Il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, ha riferito di aver incontrato il Papa la sera precedente e di aver parlato con lui con serenità. «Sì, sono preoccupato, perché non mi aspettavo certo una cosa del genere», ha dichiarato, spiegando che l’annuncio ha sorpreso anche gli ambienti della Santa Sede.

Parolin ha però espresso fiducia nella possibilità di risolvere il problema: «Normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, si riescono a risolvere». Ha inoltre auspicato che l’intervento possa risolvere al più presto la situazione, assicurando al Pontefice la vicinanza e la preghiera.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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