Tra panni, Labubu e affettatrici si accende la magia di San Faustino
Comprare un levapelucchi convinti che elimini davvero qualsiasi traccia di lanugine? Fatto. Addentare, uno dopo l’altro, focaccia di Recco, brigidini al pistacchio, stravecchio di capra e taralli pugliesi? Fatto. Fermarsi ancora una volta davanti allo show dello zerbino magico, sospesi tra la tentazione dell’acquisto e la curiosità di capire dove stia il trucco? Fatto.
È la liturgia laica di San Faustino, che ogni anno si ripete uguale e diversa. Ci sono gli imbonitori, abili come incantatori di serpenti, capaci di trasformare un semplice oggetto in un desiderio improvviso. C’è la voglia di lasciarsi andare, di vivere il momento senza fare i conti con la dieta o con il buonsenso. E ci sono amici, famiglie, coppie che condividono lo stupore di una scoperta inattesa tra una bancarella e l’altra.
Per godersi la fiera in questa bella giornata di sole bisogna partire presto. Le bancarelle sono oltre seicento e si snodano lungo le vie del centro storico, in un percorso che è insieme tradizione e sorpresa. Ogni passo è un invito a fermarsi, assaggiare, toccare, ascoltare. San Faustino è questo: un piccolo viaggio dentro la città, dove il superfluo diventa necessario, l’oggetto dell’anno si impone tra mille proposte e la curiosità resta l’unica bussola.
- Gli scatti dalla fiera di San Faustino - Foto Marco Ortogni-Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it
Come ogni edizione, a catturare lo sguardo sono soprattutto gli oggetti che promettono di semplificare le faccende domestiche. È qui che si concentra la folla, tra dimostrazioni ripetute a raffica e mani alzate per verificare di persona l’efficacia del prodotto. C’è il panno «rivoluzionario» che rimuove schiuma, unto e lacca, asciuga e non lascia tracce.
C’è la pietra bianca che assicura di pulire qualsiasi superficie. C’è l’affettatrice verticale che richiama puntualmente un buon numero di curiosi. E poi non può mancare l’acchiappa ragnatele telescopico, capace di arrivare dove nessuno riesce ad arrivare. A proporlo ai bresciani è Maria Lidia, che da cinquant’anni arriva dal Piemonte per San Faustino.
«Qui c’è sempre gente», commenta. E alla domanda se quest’anno abbia portato qualche novità risponde senza esitazioni: «Certo – dice soddisfatta –. Il pannello parasole per la macchina: di giorno protegge dal sole, la sera dagli abbaglianti».
Poco più avanti una coppia personalizza portafogli con una macchina laser: si può incidere una fotografia, una frase spiritosa o l’immagine del Joker. Dalla bancarella di bigiotteria spuntano portachiavi a forma di capibara, candidati a diventare i nuovi unicorni.
Le bambine li osservano con occhi curiosi, così come attirano l’attenzione i palloncini a forma di Labubu e i Labubu in plastica che sparano bolle di sapone. San Faustino è anche questo: una vetrina a cielo aperto dove il quotidiano si trasforma in spettacolo e ogni oggetto, tra promesse e sorrisi, prova a conquistare il titolo di simbolo dell’edizione.
