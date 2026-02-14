San Faustino 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla fiera

È il giorno della festa dei bresciani. Che quest’anno cade di domenica. La città celebra i suoi santi patroni, Faustino e Giovita, con la tradizionale fiera del 15 febbraio. Un appuntamento che ogni anno richiama in centro migliaia di persone tra bancarelle, eventi musicali e celebrazioni religiose.

L’edizione 2026 si annuncia come sempre imponente: 602 bancarelle distribuite lungo un tracciato che attraversa il cuore storico della città, con un piano sicurezza rafforzato, un grande concerto in piazza Duomo e servizi di trasporto potenziati.

Il tracciato della fiera

Il serpentone di bancarelle si snoderà lungo alcune delle vie e piazze simbolo della città:

via San Faustino, piazza Loggia, largo Formentone, corsetto Sant’Agata, piazzetta Bella Italia, piazza Vittoria, via X Giornate, via IV Novembre, via Alessandro Volta, via della Posta, Monte di Pietà, via XXIV Maggio, piazza Mercato (tra via IV Novembre e corso Palestro), via Gramsci, corso Zanardelli e via Verdi.

La fiera di San Faustino dall'alto - Foto © www.giornaledibrescia.it

Delle 602 bancarelle previste, 597 saranno riservate agli operatori commerciali e 5 ai produttori agricoli.

Saranno in vendita, come sempre, capi di abbigliamento e accessori, prodotti alimentari, articoli per la casa, artigianato, biancheria, bigiotteria, calze e calzature, articoli per animali, dolciumi e giocattoli, intimo, libri, pelletteria, quadri e stampe.

SanFa Live in the Street

In occasione della festa patronale, in piazza Paolo VI appuntamento con SanFa Live in the Street, promosso dalla band bresciana The Bonebreakers in collaborazione con l’Associazione Festa della Musica e il Comune di Brescia. I concerti inizieranno attorno alle 10 con le esibizioni dei giovani finalisti dell’edizione 2025 di «High School Music Awards». Nel pomeriggio, dalle 14.30, spazio alle band di old time music impegnate nella produzione di brani inediti. Oltre ai The Bonebreakers, saliranno sul palco il quartetto della cantante e contrabbassista country/rock’n’roll Silvia Consonni e la Rusty Brass Band con i suoi ottoni funk.

Sicurezza

Il dispositivo di sicurezza sarà particolarmente articolato con 179 agenti, 100 volontari e un Posto di comando avanzato.

Areu 118 ha allestito diversi punti di assistenza con medici, equipe sanitarie, soccorritori a piedi e ambulanze. Le postazioni sono in via San Faustino (angolo via Porta Pile), piazzetta Carmine, largo Formentone, corso Zanardelli (angolo via Mazzini) e via Moretto (angolo via Gramsci). Le postazioni dei Vigili del Fuoco sono in via San Faustino (angolo via Porta Pile), largo Formentone e via Gramsci (angolo via Moretto). Per la prima volta, all’interno del palazzo delle Poste c’è il Posto di Comando Avanzato per il coordinamento delle attività tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Locale, Areu e volontari dell’Associazione Nazionale Alpini.

Leggi anche Fiera di San Faustino, pronto il piano per garantire la sicurezza

Grande attenzione viene data ai più piccoli, per il rischio che i bambini possano perdersi tra la folla. Cinque i punti di raccolta:

il front office della Polizia Locale a palazzo Loggia (8-20);

il Pca al palazzo delle Poste (fino alle 19);

il distaccamento mobile tra piazzale Cesare Battisti e Porta Pile;

il commissariato del Carmine;

dalle 19 in poi, il porticato di Palazzo Loggia.

Divieti e ordinanze

Dalla mezzanotte alle 24 di domenica 15 febbraio, nelle strade e piazze interessate dalla manifestazione sarà vietato introdurre:

prodotti pirotecnici,

spray urticanti,

oggetti potenzialmente pericolosi.

Sarà inoltre vietato introdurre e vendere per asporto bevande in bottiglie di vetro, lattine o plastica: dovranno essere utilizzati esclusivamente bicchieri compostabili.

Trasporti

Per agevolare gli spostamenti, la metropolitana seguirà un orario potenziato rispetto ai festivi ordinari.

Per raggiungere la fiera si consiglia di scendere alle fermate Vittoria o San Faustino.

Chi arriva in auto può utilizzare i parcheggi scambiatori: Sant’Eufemia–Buffalora e Poliambulanza (zona sud); Prealpino e Casazza (zona nord).