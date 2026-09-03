Ruba una Panda a Vestone, 40enne arrestata dopo una breve fuga

Non ha fatto molta strada la Fiat Panda rubata e intercettata dai carabinieri della Stazione di Vestone nella serata di ieri, mercoledì 2 settembre.
Il furto e l’arresto
Tutto ha avuto inizio con una chiamata al Nue 112 che segnalava il furto della vettura, facendo scattare l’immediato intervento dei militari dell’Arma. I Carabinieri si sono messi sulle tracce del mezzo, riuscendo in breve tempo a individuarlo e a fermarlo in condizioni di sicurezza, evitando così potenziali pericoli per la circolazione stradale.
Alla guida dell’utilitaria si trovava una donna di 40 anni, originaria di Bitonto e residente a Lonato del Garda. Al termine dei formali accertamenti di rito, per la quarantenne è scattato l’arresto.