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Palpeggiamenti al parco acquatico, il titolare: «Si sono accorti i bagnini»

Parla Giuseppe Lorini, titolare del centro Tibidabo di Concesio dove un 23enne indiano è stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti di quattro 13enni
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Il Tibidabo - © www.giornaledibrescia.it
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«I bagnini si sono accorti della situazione, hanno visto il ragazzo che palpeggiava in acqua le ragazzine minorenni e abbiamo chiamato i carabinieri». Lo racconta Giuseppe Lorini, titolare del centro acquatico Tibidabo di Concesio dove un 23enne indiano è stato arrestato per aver palpeggiato quattro 13enni.

«Era nell’area scivoli e quando siamo intervenuti le ragazzine erano visibilmente sotto choc», spiega Lorini. «Il 23enne non parlava italiano, ma si è reso conto subito della gravità della situazione».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
violenza sessualepalpeggiamentiparco acquatico
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