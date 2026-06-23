Palpeggiamenti al parco acquatico, il titolare: «Si sono accorti i bagnini»

«I bagnini si sono accorti della situazione, hanno visto il ragazzo che palpeggiava in acqua le ragazzine minorenni e abbiamo chiamato i carabinieri». Lo racconta Giuseppe Lorini, titolare del centro acquatico Tibidabo di Concesio dove un 23enne indiano è stato arrestato per aver palpeggiato quattro 13enni.
«Era nell’area scivoli e quando siamo intervenuti le ragazzine erano visibilmente sotto choc», spiega Lorini. «Il 23enne non parlava italiano, ma si è reso conto subito della gravità della situazione».