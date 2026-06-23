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Palpeggia quattro 13enni al parco acquatico: arrestato

In carcere è finito un 23enne indiano richiedente asilo. A lanciare l’allarme il direttore della struttura a Concesio
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

I carabinieri al parco acquatico
I carabinieri al parco acquatico

Avrebbe palpeggiato quattro ragazzine di 13 anni all’interno del parco acquatico Tibidabo a Concesio. Questa l’accusa nei confronti di un 23enne di origini indiane, richiedente asilo politico e incensurato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale aggravata. A segnalare il caso è stato il direttore della struttura. Il 23enne avrebbe approfittato del momentaneo allontanamento dei genitori, per palpeggiare le 13enni.

Le ragazzine sono state ascoltate in audizione protetta e visibilmente scosse hanno confermato la ricostruzione. Il 23enne è stato portato in carcere.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
violenza sessualepalpeggiamentiparco acquatico
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