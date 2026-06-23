Palpeggia quattro 13enni al parco acquatico: arrestato

Avrebbe palpeggiato quattro ragazzine di 13 anni all’interno del parco acquatico Tibidabo a Concesio. Questa l’accusa nei confronti di un 23enne di origini indiane, richiedente asilo politico e incensurato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale aggravata. A segnalare il caso è stato il direttore della struttura. Il 23enne avrebbe approfittato del momentaneo allontanamento dei genitori, per palpeggiare le 13enni.
Le ragazzine sono state ascoltate in audizione protetta e visibilmente scosse hanno confermato la ricostruzione. Il 23enne è stato portato in carcere.