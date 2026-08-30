Quattro quadre, quattro stagioni: anche a Prevalle torna il Palio

Avrà come filo conduttore le quattro stagioni dell’anno il Palio delle quadre che inizierà giovedì 3 settembre. Quattro come le borgate prevallesi: la gialla Borgo lungo-Masserina, la rossa Baderniga-Bassina, l’azzurra Acquatica-Celle e la verde Notica-Mosina, associate nell’ordine all’estate, all’autunno, all’inverno e alla primavera.
Già da diversi giorni, le case e le vie del paese sono rallegrate da festoni con i colori della quadra di appartenenza. Ogni contrada ha inoltre addobbato un luogo significativo del proprio territorio con temi riferibili alla stagione ad essa collegata: a una giuria esterna il compito di premiare l’addobbo migliore.
Il programma
L’apertura ufficiale del Palio, organizzato come sempre dall’oratorio, è prevista giovedì alle 19, quando il campo di calcio di San Michele accoglierà i partecipanti; alle 20.15 prenderà il via il corteo che raggiungerà la vicina piastra polifunzionale. Qui, dopo l’esecuzione dei quattro inni composti per l’occasione e la presentazione delle mascotte, alle 21 cominceranno le gare, che proseguiranno fino a domenica.
Il calendario delle sfide
Giovedì ci si misurerà nella pallavolo, nella briscola, nella bandierina, nella staffetta del cucchiaino e nella corsa a tre gambe; venerdì, all’oratorio di San Zenone, dalle 19 si svolgeranno le prove di calcio, sci di fondo, «scoppia il palloncino» e ping pong; sabato si tornerà alla piastra per competere, dalle 18.30, nei tornei di palla bollata e biliardino. Gran finale domenica dalle 17 negli spazi dell’oratorio con il tiro del palloncino, la corsa delle carriole e nei sacchi, il bowling gigante, la staffetta e il tiro alla fune; alle 21.30 la cerimonia di premiazione della quadra vincitrice e, alle 22, lo spettacolo pirotecnico.
Il palio sarà affiancato quest’anno dal «Palietto», riservato ai nati tra il 2016 e il 2020, con un programma ad hoc. Durante le quattro serate funzionerà un fornitissimo stand con numerose specialità gastronomiche.