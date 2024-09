Palio delle Quadre, trionfa Villatico: è la sesta vittoria di fila

Villatico, «6» bellissimo: la quadra rossa si aggiudica l’edizione numero 46 del Palio delle Quadre di Chiari. Per Villatico si tratta della sesta vittoria di fila nella corsa a staffetta che chiude la settimana di festeggiamenti nella cittadina dell’ovest Bresciano. Secondo posto per Marengo, terzo Zeveto e quarto Cortezzano. L’edizione di quest’anno non ha fatto altro che confermare il successo di un’iniziativa ormai storica: migliaia le persone che, nel corso di questa settimana, sono giunte a Chiari.

Da un lato le quattro Quadre e il loro esercito di volontari, capaci anche quest’anno di offrire serate caratterizzate da un’ottima cucina e musica dal vivo: Cortezzano, Marengo, Villatico e Zeveto non hanno deluso.

Emozioni

E se nelle quattro Quadre si è sempre registrato il pienone, lo stesso è avvenuto in piazza Zanardelli. Lunedì e martedì a incantare il pubblico sono stati gli atleti impegnati nelle gare di salto con l’asta: tra le donne hanno trionfato l’italiana Elisa Molinarolo ed Holly Bradshaw, atleta della Gran Bretagna. martedì, nella gara maschile, si è invece verificato un dominio a stelle e strisce: ai primi due posti si sono infatti piazzati Cole Walsh e Tray Oates.

Nella serata di mercoledì, poi, a far registrare il tutto esaurito è stata la comica Valentina Persia. Grandi emozioni anche nella serata di venerdì, quando è andato in scena «Il giro del mondo in mezze punte», galà di ginnastica ritmica ed estetica di gruppo.

Infine la conclusione nella serata di ieri: prima della corsa è andata infatti in scena l’emozionante rappresentazione teatrale «Amarcord clarense»: protagonista il gruppo «4 Quadre teatro di strada» e i ragazzi del progetto «In & out».