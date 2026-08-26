Contrade a caccia del titolo: così il Palio colora San Zeno

La comunità di San Zeno si prepara a vivere il 37esimo Palio delle Contrade: dieci giorni di sfide, tradizione e divertimento. Le bandiere delle quattro contrade sono pronte a tornare a colorare il paese.
L’ultima edizione è stata vinta dalla gialla Santella, così come per il 2022 e 2023, mentre nel 2024 la vincitrice è stata la contrada Naviglio. Quello che andrà in scena da venerdì 28 agosto a domenica 6 settembre è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, capace di unire competizione, amicizia e tradizione in un ricco calendario di eventi per tutte le età.
Identità
Rosso, giallo, verde e blu sono i colori rispettivamente di Pietà, Santella, Naviglio e Pontevica: quattro contrade che dal 1986 ad oggi si sfidano in un tripudio di giochi e sport giungendo alla tanto attesa Cuccagna. Non tutti sanno che dal 1982 al 1985 alla competizione partecipavano addirittura otto contrade.
Le origini del palio sanzenese derivano dai tradizionali giochi di San Luigi divenuti poi non solo un insieme di giochi oratoriani più strutturati e coinvolgenti, ma anche una manifestazione che fa da pilastro all’identità del paese. Tra le sfide più avvincenti del tanto atteso evento si annovera venerdì 28 la tradizionale sfilata delle contrade, in partenza da piazza Marconi alle 20.30. La serata proseguirà con il conteggio viveri per la Caritas, la cerimonia di apertura e il primo gioco del Palio, che darà subito il via alla corsa verso il titolo.
Programma
Sabato 29 la musica sarà protagonista con l’esibizione di Elisabetta Rossi Live Music. La giornata di domenica 30 inizierà con la messa in oratorio, seguita dall’inaugurazione della mostra del concorso fotografico «Il nostro paese: volti e luoghi». Il programma riprenderà lunedì 31 con la Pallabollata. Martedì primo settembre ci sarà la cena dell’amicizia tra contrade, uno dei momenti simbolo della manifestazione. Le competizioni continueranno mercoledì 2 settembre con i vari tornei. La serata di giovedì 3 unirà gastronomia e musica con cena a base di gnocco fritto e concerto tributo a Vasco Rossi degli Amici di Alfredo 2.0, appuntamento ormai fisso del Palio. Il fine settimana conclusivo entrerà nel vivo venerdì 4 con un gioco a quiz, mentre sabato 5 il pubblico potrà assistere al concerto di Mariano Live prima della gara del Roverino sul campo da calcio.
La giornata decisiva sarà domenica 6 settembre: il pomeriggio vedrà protagonisti i giochi di San Luigi, seguiti dall’esibizione di basket in carrozzina con l’associazione «Icaro». La competizione si concluderà con la storica Cuccagna, ultima prova valida per la classifica generale, prima della cerimonia di premiazione prevista alle 22, quando verrà proclamata la contrada vincitrice con tanto di fuochi pirotecnici.