Sfide tra contrade, giochi e solidarietà per il palio di Villa Carcina

Tre colori, tre simboli e nove giorni per stabilire chi potrà aggiungere il proprio nome al drappo. A Villa Carcina torna oggi il Palio delle Contrade, giunto alla 38esima edizione: gli Azzurri del Giglio, i Rossi del Castello e i Verdi del Drago sono pronti a riaccendere una rivalità che dal 1989 coinvolge tutte le generazioni.
L’agonismo non manca – i Rossi, con 15 successi, custodiscono il primato storico – e il terreno di gara è quello dell’oratorio San Luigi dove il palio rappresenta il volto più giocoso della Settimana pastorale dei Santi Emiliano e Tirso. Il primo semaforo verde scatterà stasera, sabato 5 settembre, alle 20.30, con il terzo Gran premio delle macchine a pedali, dopo l’apertura dello stand gastronomico alle 19. Alle 21 toccherà ai gonfiabili, mentre alle 21.15 il «Super stars show» porterà la musica sul palco.
Domani il paese si vestirà dei colori delle contrade: alle 10.15 i figuranti partiranno dalla Rsd, accompagnati dalla Banda Amica, per raggiungere la parrocchiale. Qui, alle 11, la messa ricorderà gli anniversari di matrimonio. Alle 20.30, «Giochi in up» allargherà la sfida all’Unità pastorale.
«La vera vittoria non appartiene a una contrada, bensì a un paese intero che riscopre il gusto di stare insieme - sottolinea il parroco don Daniele Saottini -. In giorni nei quali siamo spesso travolti dalla fretta e dagli impegni, questa settimana offre la possibilità di incontrare volti amici, creare nuove relazioni e costruire fraternità».
Dopo la pausa di lunedì, martedì le contrade torneranno a misurarsi nelle prove sportive. Mercoledì il programma cambierà passo: alle 15 la Messa con l’unzione degli infermi, poi carte, ping pong, calciobalilla e freccette. Giovedì la competizione lascerà spazio alla riflessione. Alle 20.30, in chiesa e a ingresso libero, Laura Magni porterà in scena «Happy Mary», monologo comico e commovente che rilegge Maria come una donna forte, alle prese con le paure del suo «sì» e con una maternità difficile. Venerdì arriverà una delle prove più attese: la 21esima Cariolata, al via alle 20.30, prima del tributo ai Pinguini Tattici Nucleari delle 21.15.
Sabato profumerà di spiedo, servito alle 19.30 e disponibile anche da asporto. Il verdetto resterà aperto fino a domenica 13. Dopo la messa delle 11 in onore dei patroni, alle 14.30 partirà la caccia al tesoro. Seguiranno i giochi per i più giovani e, alle 20.30, l’ultima esibizione delle contrade. Alle 21.30 l’estrazione della sottoscrizione a premi precederà la proclamazione dei vincitori. Dietro bandiere e punteggi si muove una squadra più larga: volontari in cucina e al bar, ragazzi ai tavoli, addetti alla pesca e al mercatino. L’intero ricavato contribuirà a saldare il debito dell’oratorio.