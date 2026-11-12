Clusane, la palestra rinasce sostenibile: un milione per i lavori

La nuova palestra di Clusane è ancora in costruzione ma è già un progetto di successo. Piace ai ragazzi di Clusane, ai loro insegnanti e agli adulti fruitori degli spazi ginnici perché finalmente le scuole e il paese saranno dotati di una struttura moderna in linea con i dettami del Coni. Altrettanto importante, il progetto e soprattutto i suoi aspetti di eco-sostenibilità ambientale sono piaciuti al Gse, il Gestore dei servizi energetici nazionali che fa capo al Ministero dell’economia, che ha premiato l’accortezza dei contenuti tecnici studiati dagli uffici comunali con un finanziamento di un milione e 12mila euro. La notizia era nell’aria da qualche settimana ma è stata resa pubblica giovedì 29 ottobre nell’ultimo consiglio comunale, annunciata dal sindaco Riccardo Venchiarutti.
Risorse importanti
La partecipazione del Gse contribuirà in modo determinante al pagamento dell’opera clusanese (i lavori costano un milione e 975mila euro) e libererà risorse importanti per far fronte alla grossa spesa parallela in corso per la riqualificazione della scuola primaria di via Della Cerca.
Come spiegato dall’assessore ai Lavori pubblici Fabio Volpi, «a meritarsi il riconoscimento di matrice ministeriale è l’ideazione di un sistema denominato Nzeb, cioè a impatto quasi zero, che prevede di dotare la struttura di un impianto fotovoltaico produttore di energia elettrica e una pompa di calore per riscaldamento invernale e raffrescamento estivo. Allo stesso tempo, la vecchia centrale termica sarà rimossa e sostituita da una piccola caldaia a gas, destinata a essere usata in supporto agli impianti green. La struttura prevede anche un sistema di recupero dell'acqua piovana».
L’intervento sulla palestra si è reso necessario perché era chiusa dal 2023. La durata dei lavori (avviati a fine estate) è prevista in ancora dieci mesi, con consegna il 3 settembre 2027. Il progetto complessivo prevede la ricostruzione parziale del blocco principale e quella totale degli spogliatoi. L’area sarà dotata anche di una nuova piastra all’aperto che in base alle necessità ospiterà basket, pallavolo o calcetto.