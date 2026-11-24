Da Palazzolo a Rovato, doppio colpo nella notte all’Eurospin

Nel primo caso hanno consumato uno spuntino e poi sono scappati, nel secondo hanno rubato coltelli da cucina. Si indaga per capire se si tratti degli stessi ladri

Emma Crescenti 24 novembre 2026 1 ' di lettura

L'interno di un supermercato Eurospin, foto Facebook/Eurospin Italia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti furtoEurospinPalazzolo sull’OglioRovato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...