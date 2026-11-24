Doppio colpo nella notte ai supermercati Eurospin di Palazzolo e Rovato. I ladri – non è chiaro se si tratti delle stesse persone – hanno colpito tra lunedì 23 e martedì 24 novembre, prendendo di mira i due supermercati in via Roncaglie, a Palazzolo, e in via Lazio, a Rovato.
Cosa è successo
Stando alle prime ricostruzioni i ladri sono entrati nel primo supermercato forzando una porta antipanico, hanno rovistato tra gli scaffali e sono scappati senza bottino, dopo aver consumato uno spuntino notturno con alcuni alimenti presenti nel punto vendita. A Rovato invece i malviventi sono fuggiti con quattro coltelli rubati del reparto macelleria, dove si sono introdotti facendosi strada attraverso una finestra. Ad accorgersi dell'incursione, in questo caso, è stato un dipendente che ha subito chiamato il 112.
Sui due episodi indagano i carabinieri, intervenuti per un sopralluogo dopo le segnalazioni: i militari hanno messo al vaglio le immagini della videosorveglianza per ricostruire tempi e modalità dei due furti e rintracciare i responsabili.